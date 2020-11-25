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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Лозанна-Спорт
Базель - Лозанна-Спорт: обзор матча 25 ноября 2020
Базель
25.11.2020, среда, 20:15
Швейцария. Суперлига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Лозанна-Спорт
41'
В. Штокер
76'
П. Касами
90+1'
Э. Гессан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Лозанна-Спорт
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Э. Гессан
Замена
Р. Петретта
️️️️
А. Пулулу
89'
Замена
Ю. Фон Мос
️️️️
Э. Жегрова
89'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
Ф. Фрай
81'
80'
Замена
️️️️
P. Egil Flo
ГОЛ! 2:0!
П. Касами
Пас отдал
Ф. Фрай
76'
Желтая карточка
A. Padula
73'
71'
Замена
C. Schneuwly
️️️️
J. Geissmann
Желтая карточка
П. Касами
66'
62'
Замена
Э. Гессан
️️️️
Р. Зехнини
54'
Желтая карточка
Р. Зехнини
ГОЛ! 1:0!
В. Штокер
Пас отдал
Жорже
41'
15'
Желтая карточка
J. Geissmann
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
6
Жорже
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
23
Пайтим Касами
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
72
Andrea Padula
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Лозанна-Спорт
1
Диав Мори
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
9
Алдин Туркес
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
8
Joel Geissmann
ЦФ
13
Per Egil Flo
ЦФ
6
Elton Monteiro
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Базель
28
Феликс Гебхардт
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
38
Янник Маршан
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
20
C. Chiappetta
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Лозанна-Спорт
4
Мориц Йенц
ЦЗ
15
Габриэль Барес
ОП
20
Педру Бразау
АП
1
Thomas Castella
ЦФ
19
Christian Schneuwly
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
3-3-2-2
13
Линднер
6
Жорже
5
Джемерт
5
Клозе
23
Касами
20
Фрай
14
Штокер
9
Пулулу
27
Жегрова
19
Кабрал
72
1-3-5
1
Мори
20
Лосли
28
Бораниясевич
21
Пуэртас
7
Кукурузович
7
Да Кунья
98
Зехнини
6
13
8
27
Жегрова
81
Фон Мос
81
Фон Мос
27
Жегрова
9
Пулулу
18
Петретта
18
Петретта
9
Пулулу
20
Фрай
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
20
Фрай
8
19
19
8
98
Зехнини
29
Гессан
29
Гессан
98
Зехнини
Остались в запасе
Базель
Лозанна-Спорт
20
C. Chiappetta
ЦФ
28
Феликс Гебхардт
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
38
Янник Маршан
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
1
Thomas Castella
ЦФ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
15
Габриэль Барес
ОП
20
Педру Бразау
АП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
20
C. Chiappetta
ЦФ
28
Феликс Гебхардт
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
38
Янник Маршан
ЦП
Остались в запасе
1
Thomas Castella
ЦФ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
15
Габриэль Барес
ОП
20
Педру Бразау
АП
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Базель - Лозанна-Спорт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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