Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Базель
Цюрих - Базель: обзор матча 04 ноября 2020
Цюрих
04.11.2020, среда, 20:00
Швейцария. Суперлига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Базель
46'
А. Маркезано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Базель
Замена
Х. Криэциу
️️️️
Б. Кололли
90'
+3
Замена
Б. Крамер
️️️️
А. Сесай
73'
73'
Замена
A. Padula
️️️️
Э. Жегрова
62'
Замена
С. Кампо
️️️️
О. Буньяку
62'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
А. Кабрал
ГОЛ! 1:0!
А. Маркезано
Пас отдал
А. Сесай
46'
Желтая карточка
У. Думбия
21'
21'
Желтая карточка
Я. ван дер Верфф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
5
Натан
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
15
Тосин Айегун
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Базель
1
Джордже Николич
ВР
6
Жорже
ЦЗ
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
25
Оргес Буньяку
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
27
Эдон Жегрова
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
71
Хекуран Криэциу
ОП
7
Adrian Winter
ЦП
27
Marco SchÃ¶nbÃ¤chler
ЦП
4
Silvan Wallner
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
Базель
28
Феликс Гебхардт
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
10
Самуэле Кампо
ЦП
72
Andrea Padula
ЦФ
24
Тициан Туши
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
4-1-4-1
25
Брехнер
5
Натан
3
Собич
5
Алити
4
Омераджич
20
Думбия
15
Айегун
10
Кололли
19
Маркезано
8
Домджони
9
Сесай
4-3-2-1
1
Николич
30
Видмер
16
ван дер Верфф
5
Джемерт
6
Жорже
25
Буньяку
23
Касами
20
Фрай
27
Жегрова
81
Фон Мос
19
Кабрал
10
Кололли
71
Криэциу
71
Криэциу
10
Кололли
9
Сесай
9
Крамер
9
Крамер
9
Сесай
27
Жегрова
72
72
27
Жегрова
25
Буньяку
10
Кампо
10
Кампо
25
Буньяку
19
Кабрал
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
19
Кабрал
Остались в запасе
Цюрих
Базель
1
Живко Костадинович
ВР
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
4
Silvan Wallner
ЦФ
7
Adrian Winter
ЦП
27
Marco SchÃ¶nbÃ¤chler
ЦП
Главный тренер
Людовик Маньин
28
Феликс Гебхардт
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
24
Тициан Туши
ЦФ
18
Рауль Петретта
ЛЗ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
4
Silvan Wallner
ЦФ
7
Adrian Winter
ЦП
27
Marco SchÃ¶nbÃ¤chler
ЦП
Остались в запасе
28
Феликс Гебхардт
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
24
Тициан Туши
ЦФ
18
Рауль Петретта
ЛЗ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Цюрих - Базель
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
Новости команд
Все
Цюрих
Базель
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»
2025.02.16 13:05
Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
2025.02.15 21:59
5
Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
2025.02.12 11:11
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
2024.09.29 18:15
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+