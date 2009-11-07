Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Болтон
Астон Вилла - Болтон: обзор матча 07 ноября 2009
Астон Вилла
07.11.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
5 : 1
Завершен
Болтон
5'
Э. Янг
43'
Г. Агбонлахор
53'
Д. Карью
72'
Д. Милнер
75'
К. Куэльяр
44'
Й. Элмандер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Болтон
Желтая карточка
П. Робинсон
Желтая карточка
К. Гарднер
Замена
К. Гарднер
️️️️
С. Сидуэлл
Замена
Ф. Делф
️️️️
Н. Рео-Кокер
Замена
Н. Дельфунесо
️️️️
Д. Милнер
ГОЛ! 5:1!
К. Куэльяр
Желтая карточка
К. Дэйвис
ГОЛ! 4:1!
Д. Милнер
Пенальти не реализован!
Д. Милнер
Замена
Г. Стейнссон
️️️️
С. Риккеттс
ГОЛ! 3:1!
Д. Карью
Желтая карточка
Г. Кэхилл
ГОЛ! 2:1!
Й. Элмандер
ГОЛ! 2:0!
Г. Агбонлахор
Замена
Й. Элмандер
️️️️
Т. Коэн
Желтая карточка
Т. Коэн
ГОЛ! 1:0!
Э. Янг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
11
Джон Карью
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
21
Фабрис Муамба
ЦП
16
Рикардо Гарднер
ЦП
21
Тамир Коэн
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Болтон
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
16
Марк Дэйвис
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
39
Иван Класнич
ЦФ
3-2-3-2
24
Фридель
3
Уорнок
22
Данн
3
Куэльяр
15
Янг
36
Янг
20
Милнер
6
Рео-Кокер
14
Сидуэлл
11
Агбонлахор
11
Карью
4-5-1
22
Яскилайнен
18
Риккеттс
39
Найт
24
Кэхилл
4
Робинсон
21
Муамба
16
Гарднер
21
Коэн
72
Ли Чхун-Ен
31
Тэйлор
24
Дэйвис
14
Сидуэлл
8
Гарднер
8
Гарднер
14
Сидуэлл
6
Рео-Кокер
18
Делф
18
Делф
6
Рео-Кокер
20
Милнер
30
Дельфунесо
30
Дельфунесо
20
Милнер
18
Риккеттс
31
Стейнссон
31
Стейнссон
18
Риккеттс
21
Коэн
11
Элмандер
11
Элмандер
21
Коэн
Остались в запасе
Астон Вилла
Болтон
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Мартин О'Нил
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
16
Марк Дэйвис
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
Остались в запасе
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
16
Марк Дэйвис
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Астон Вилла - Болтон
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Вилла Парк
Новости команд
Все
Астон Вилла
Болтон
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
09:54
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
Вчера, 01:23
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
09:54
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
Вчера, 01:23
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
26 сентября
1
Кубок лиги. «Арсенал» и «Ливерпуль» забили соперникам по пять голов
2024.09.25 23:52
16-летний вратарь побил клубный рекорд «Арсенала»
2024.09.25 22:33
«Арсенал» – «Болтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
2024.09.25 20:35
Нападающий «Болтона» травмировался из-за чихания
2024.09.05 22:22
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+