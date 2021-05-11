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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Сивасспор
Фенербахче - Сивасспор: обзор матча 11 мая 2021
Фенербахче
11.05.2021, вторник, 20:30
Турция. Суперлига, 41 тур
1 : 2
Завершен
Сивасспор
90+2'
P. Demba CissÃ©
45+1'
О. Кайоде
48'
Х. Арслан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Сивасспор
ГОЛ! 1:2!
P. Demba CissÃ©
Пас отдал
М. Озил
90'
+2
Желтая карточка
Г. Генюл
90'
90'
Замена
Х. Феликс
️️️️
К. Нинга
86'
Замена
А. Коне
️️️️
О. Кайоде
Замена
Ф. Кадиоглу
️️️️
Д. Эркин
79'
59'
Желтая карточка
Р. Ялчин
Замена
P. Demba CissÃ©
️️️️
О. Туфан
51'
Замена
Б. Осайи-Самуэль
️️️️
Д. Пелкас
51'
48'
ГОЛ! 0:2!
Х. Арслан
Пас отдал
М. Градель
46'
Замена
Клаудемир
️️️️
А. Огуз
Замена
Л. Густаво
️️️️
А. Салаи
46'
45'
+1
Желтая карточка
У. Чифтци
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
О. Кайоде
Пас отдал
Ф. Файр
37'
Желтая карточка
К. Нинга
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
И. Кахведжи
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
10
Месут Озил
АП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
10
Макс Градель
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
81
Muhammet Can Tuncer
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
19
Тайлер Бойд
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
4-4-1-1
23
Текин
88
Эркин
77
Генюл
32
Тиссеран
41
Салаи
7
Соса
17
Кахведжи
10
Пелкас
11
Туфан
10
Озил
30
Валенсия
3-5-2
35
Вурал
2
Огуз
88
Османпаша
3
Чифтци
10
Градель
76
Файр
5
Кофи
6
Ялчин
37
Арслан
80
Кайоде
29
Нинга
10
Пелкас
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
10
Пелкас
41
Салаи
14
Густаво
14
Густаво
41
Салаи
88
Эркин
24
Кадиоглу
24
Кадиоглу
88
Эркин
17
Кахведжи
8
Яндас
8
Яндас
17
Кахведжи
11
Туфан
9
9
11
Туфан
29
Нинга
7
Феликс
7
Феликс
29
Нинга
2
Огуз
6
Клаудемир
6
Клаудемир
2
Огуз
80
Кайоде
2
Коне
2
Коне
80
Кайоде
Остались в запасе
Фенербахче
Сивасспор
54
Эртугрул Четин
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
9
Маме Тиам
ЦП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
81
Muhammet Can Tuncer
ЦФ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
19
Тайлер Бойд
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
9
Маме Тиам
ЦП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Остались в запасе
81
Muhammet Can Tuncer
ЦФ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
19
Тайлер Бойд
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Фенербахче - Сивасспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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