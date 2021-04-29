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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Газиантеп
Анкарагюджю - Газиантеп: обзор матча 29 апреля 2021
Анкарагюджю
29.04.2021, четверг, 20:30
Турция. Суперлига, 38 тур
0 : 1
Завершен
Газиантеп
85'
A. Sousa
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анкарагюджю - Газиантеп
90'
Желтая карточка
П. Джилободжи
Замена
О. Джинар
️️️️
Д. Лукасик
88'
Замена
С. Четин
️️️️
Э. Чекичи
88'
87'
Замена
Ф. Соялп
️️️️
Н. Дико
86'
Желтая карточка
A. Sousa
85'
ГОЛ! 0:1!
A. Sousa
Пас отдал
К. Эзер
81'
Желтая карточка
О. Рашид
75'
Желтая карточка
P. Olkowski
64'
Замена
К. Эзер
️️️️
М. Демир
64'
Замена
J.
️️️️
K. Mirallas
Замена
А. Диуссе
️️️️
И. Акдаг
64'
Замена
Э. Гюрал
️️️️
E. Ayyildiz
57'
46'
Замена
A. Sousa
️️️️
А. Максим
25'
Замена
О. Рашид
️️️️
А. Ветрих
Желтая карточка
И. Акдаг
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
1
Корджан Челикай
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
13
Ante Kulusic
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
97
Embiya Ayyildiz
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
21
Roderick Miranda
ЦЗ
4
Амедей Ветрих
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
87
Kevin Mirallas
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Анкарагюджю
30
Рикардо Фридрих
ВР
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
22
Michal Pazdan
ЦЗ
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
10
Оркан Джинар
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
34
Alperen Babacan
ЦФ
77
Эмре Гюрал
ЦФ
Газиантеп
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
7
Звонимир Козули
ЦП
6
Jefferson
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
3-2-3-2
1
Челикай
31
Шарлия
89
Тюран
8
Пинту
13
70
Кициу
12
Акдаг
4
Потук
23
Лукасик
97
8
Чекичи
3-2-2-3
19
Гювенк
3
Джилободжи
16
21
14
Тошка
77
Вурал
4
Ветрих
44
Максим
12
Дико
9
Демир
87
97
77
Гюрал
77
Гюрал
97
12
Акдаг
10
Диуссе
10
Диуссе
12
Акдаг
23
Лукасик
10
Джинар
10
Джинар
23
Лукасик
8
Чекичи
18
Четин
18
Четин
8
Чекичи
87
6
6
87
4
Ветрих
23
Рашид
23
Рашид
4
Ветрих
44
Максим
18
18
44
Максим
12
Дико
8
Соялп
8
Соялп
12
Дико
9
Демир
10
Эзер
10
Эзер
9
Демир
Остались в запасе
Анкарагюджю
Газиантеп
34
Alperen Babacan
ЦФ
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
30
Рикардо Фридрих
ВР
22
Michal Pazdan
ЦЗ
42
Идриз Воца
ЦП
Главный тренер
Мустафа Далчи
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
7
Звонимир Козули
ЦП
11
Мирза Джихан
ЛВ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
Остались в запасе
34
Alperen Babacan
ЦФ
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
30
Рикардо Фридрих
ВР
22
Michal Pazdan
ЦЗ
42
Идриз Воца
ЦП
Остались в запасе
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
7
Звонимир Козули
ЦП
11
Мирза Джихан
ЛВ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Статистика матча Анкарагюджю - Газиантеп
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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