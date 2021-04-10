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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Карагюмрюк
Галатасарай - Карагюмрюк: обзор матча 10 апреля 2021
Галатасарай
10.04.2021, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 34 тур
1 : 1
Завершен
Карагюмрюк
62'
Р. Бабел
60'
А. Ндао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Карагюмрюк
Желтая карточка
Ж. Фернандеш
90'
90'
Замена
M. ErdinÃ§
️️️️
К. Алтинай
Желтая карточка
Р. Бабел
84'
Замена
К. Актюркоглу
️️️️
О. Этебо
83'
Замена
К. Люиндама
️️️️
М. Мохамед
83'
Красная карточка
Р. Донк
79'
70'
Желтая карточка
Э. Вивиано
Замена
С. Фегули
️️️️
О. Джаглаян
68'
Замена
Э. Килинк
️️️️
Э. Акбаба
68'
68'
Замена
В. Хеденстад
️️️️
E. Tatli
ГОЛ! 1:1!
Р. Бабел
Пас отдал
Ж. Фернандеш
62'
60'
ГОЛ! 0:1!
А. Ндао
59'
Замена
Я. Салибу
️️️️
J. Lens
59'
Замена
A. Aktas
️️️️
А. Бертолаччи
57'
Желтая карточка
Э. Роко
Желтая карточка
Р. Донк
47'
Желтая карточка
Э. Акбаба
41'
Замена
Ш. Озбайраклы
️️️️
Д. Йедлин
28'
Желтая карточка
М. Мохамед
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
23
Маркао
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
8
Эмре Акбаба
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
27
Jeremain Lens
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
14
Efe Tatli
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
14
Тайлан Антальялы
ОП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Карагюмрюк
37
Гастон Кампи
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
22
Aksel Aktas
ЦП
93
Aykut Özer
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
4-3-3
16
Муслера
23
Маркао
4
Донк
18
Байрам
2
Йедлин
5
Этебо
8
Акбаба
83
Фернандеш
17
Джаглаян
8
Бабел
42
Мохамед
3-4-1-2
2
Вивиано
3
Роко
87
Жуканович
29
Балковец
91
Бертолаччи
10
Дурмаз
27
4
Алтинай
18
Ндао
9
Собич
14
42
Мохамед
27
Люиндама
27
Люиндама
42
Мохамед
17
Джаглаян
8
Фегули
8
Фегули
17
Джаглаян
5
Этебо
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
5
Этебо
2
Йедлин
2
Озбайраклы
2
Озбайраклы
2
Йедлин
8
Акбаба
11
Килинк
11
Килинк
8
Акбаба
14
6
Хеденстад
6
Хеденстад
14
91
Бертолаччи
22
22
91
Бертолаччи
4
Алтинай
9
9
4
Алтинай
27
93
Салибу
93
Салибу
27
Остались в запасе
Галатасарай
Карагюмрюк
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
1
Окан Кочук
ВР
14
Тайлан Антальялы
ОП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
93
Aykut Özer
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
Главный тренер
Шенол Джан
Остались в запасе
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
1
Окан Кочук
ВР
14
Тайлан Антальялы
ОП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Остались в запасе
93
Aykut Özer
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Шенол Джан
Статистика матча Галатасарай - Карагюмрюк
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
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