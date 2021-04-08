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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Фенербахче
Йени Малатьяспор - Фенербахче: обзор матча 08 апреля 2021
Йени Малатьяспор
08.04.2021, четверг, 19:00
Турция. Суперлига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Фенербахче
35'
М. Эскихеллак
17'
Э. Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Фенербахче
Замена
З. Явру
️️️️
A. BÃ¼yÃ¼k
88'
Замена
A. Mallé
️️️️
С. Маллан
83'
77'
Замена
Х. Соса
️️️️
Л. Густаво
77'
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
О. Туфан
69'
Замена
М. Тиам
️️️️
М. Саматта
Замена
E. Ndizeye
️️️️
М. Фофана
66'
46'
Замена
Д. Пелкас
️️️️
И. Кахведжи
46'
Замена
Ф. Кадиоглу
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
ГОЛ! 1:1!
М. Эскихеллак
Пас отдал
М. Фофана
35'
17'
ГОЛ! 0:1!
Э. Валенсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
29
Иссам Чебаке
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
14
Стиви Маллан
ЦП
19
Afriyie Acquah
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
13
Wallace
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
18
Зеки Явру
ЦЗ
66
Йоспин Ншимиримана
ОП
11
Жетмир Топалли
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
14
Doğukan Emeksiz
ЦФ
19
Aly Mallé
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦП
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
3-2-1-4
25
Эзбир
29
Чебаке
15
Хафез
7
Фофана
14
Маллан
19
19
Эскихеллак
13
7
30
Тетти
26
3-3-2-2
1
Баиндыр
77
Генюл
4
Азиз
41
Салаи
26
Осайи-Самуэль
14
Густаво
88
Эркин
11
Туфан
17
Кахведжи
38
Саматта
30
Валенсия
14
Маллан
19
19
14
Маллан
7
Фофана
27
27
7
Фофана
7
18
Явру
18
Явру
7
11
Туфан
8
Яндас
8
Яндас
11
Туфан
26
Осайи-Самуэль
24
Кадиоглу
24
Кадиоглу
26
Осайи-Самуэль
17
Кахведжи
10
Пелкас
10
Пелкас
17
Кахведжи
14
Густаво
7
Соса
7
Соса
14
Густаво
38
Саматта
9
Тиам
9
Тиам
38
Саматта
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Фенербахче
11
Жетмир Топалли
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
14
Doğukan Emeksiz
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ОП
8
F. Zuqui
ЦФ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
54
Эртугрул Четин
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
11
Зинан Гюмюш
ЦП
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
11
Жетмир Топалли
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
14
Doğukan Emeksiz
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ОП
8
F. Zuqui
ЦФ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
11
Зинан Гюмюш
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Йени Малатьяспор - Фенербахче
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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