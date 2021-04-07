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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Анкарагюджю
Коньяспор - Анкарагюджю: обзор матча 07 апреля 2021
Коньяспор
07.04.2021, среда, 16:00
Турция. Суперлига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Анкарагюджю
76'
Л. Шенгелия
65'
A. Badji
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Анкарагюджю
Замена
A. Kravets
️️️️
З. Битики
89'
88'
Замена
А. Диуссе
️️️️
Д. Пайнтсил
88'
Замена
С. Лобжанидзе
️️️️
А. Потук
83'
Замена
Жералду
️️️️
Э. Чекичи
83'
Замена
И. Воца
️️️️
A. Badji
ГОЛ! 1:1!
Л. Шенгелия
Пас отдал
А. Рахманович
76'
Замена
Э. Дачи
️️️️
С. Цикалеши
75'
Замена
А. Рахманович
️️️️
Д. Милошевич
75'
65'
ГОЛ! 0:1!
A. Badji
Пас отдал
Т. Пинту
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
Д. Секидика
64'
Желтая карточка
Д. Секидика
52'
Желтая карточка
А. Хаджиахметович
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
70
Джесс Секидика
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Анкарагюджю
1
Корджан Челикай
ВР
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
13
Ante Kulusic
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
4
Алпер Потук
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
25
Aliou Badji
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Коньяспор
54
Erten Ersu
ВР
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
22
Эрдон Дачи
ЦФ
0
A. Kravets
ЦФ
Анкарагюджю
99
Furkan Beklevic
ВР
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
10
Оркан Джинар
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
77
Эмре Гюрал
ЦФ
29
Жералду
ЦФ
4-3-1-2
23
Сехич
42
Бартакжи
6
Джалик
12
Гильерме
89
Скубич
8
Хаджиахметович
8
Евтович
27
Милошевич
11
Битики
17
Цикалеши
70
Секидика
4-3-3
1
Челикай
31
Шарлия
13
70
Кициу
8
Пинту
4
Потук
12
Акдаг
28
Пайнтсил
19
Бервен
8
Чекичи
25
27
Милошевич
11
Рахманович
11
Рахманович
27
Милошевич
70
Секидика
27
Шенгелия
27
Шенгелия
70
Секидика
17
Цикалеши
22
Дачи
22
Дачи
17
Цикалеши
11
Битики
0
0
11
Битики
8
Чекичи
29
Жералду
29
Жералду
8
Чекичи
28
Пайнтсил
10
Диуссе
10
Диуссе
28
Пайнтсил
4
Потук
12
Лобжанидзе
12
Лобжанидзе
4
Потук
25
42
Воца
42
Воца
25
Остались в запасе
Коньяспор
Анкарагюджю
6
Муса Чагыран
ЦП
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
54
Erten Ersu
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
21
Farouk Miya
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
77
Эмре Гюрал
ЦФ
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
99
Furkan Beklevic
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
10
Оркан Джинар
ЦП
Главный тренер
Мустафа Далчи
Остались в запасе
6
Муса Чагыран
ЦП
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
54
Erten Ersu
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
21
Farouk Miya
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
Остались в запасе
77
Эмре Гюрал
ЦФ
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
99
Furkan Beklevic
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
10
Оркан Джинар
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Мустафа Далчи
Статистика матча Коньяспор - Анкарагюджю
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
Конья
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