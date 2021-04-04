Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Йени Малатьяспор
Истанбул Башакшехир - Йени Малатьяспор: обзор матча 04 апреля 2021
Истанбул Башакшехир
04.04.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 32 тур
3 : 1
Завершен
Йени Малатьяспор
26'
Т. Чигерчи
87'
О. Али Саинер
90+1'
Д. Алексич
71'
A. BÃ¼yÃ¼k
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Йени Малатьяспор
ГОЛ! 3:1!
Д. Алексич
Пас отдал
Э. Вишча
90'
+1
Замена
М. Текдемир
️️️️
Д. Тюрук
90'
+1
Замена
А. Епуряну
️️️️
Жулиано
90'
+1
89'
Замена
A. Mallé
️️️️
A. Ildiz
ГОЛ! 2:1!
О. Али Саинер
87'
Замена
Д. Алексич
️️️️
К. Сертел
81'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
Д. Ба
80'
Пенальти не реализован!
Д. Ба
79'
71'
ГОЛ! 1:1!
A. BÃ¼yÃ¼k
Пас отдал
К. Хафез
Желтая карточка
Л. Дуарте
70'
62'
Желтая карточка
И. Чебаке
60'
Замена
С. Маллан
️️️️
М. Эскихеллак
Желтая карточка
К. Понк
29'
ГОЛ! 1:0!
Т. Чигерчи
Пас отдал
Жулиано
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
20
Жулиано
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
42
Омер Али Саинер
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
29
Иссам Чебаке
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
19
Afriyie Acquah
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
13
Wallace
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Истанбул Башакшехир
1
Ахмет Киванч
ВР
98
Дениз Дилмен
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
10
Junior Fernandes
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
3
Erkan Kas
ЦЗ
66
Йоспин Ншимиримана
ОП
14
Стиви Маллан
ЦП
11
Жетмир Топалли
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
19
Aly Mallé
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
14
Doğukan Emeksiz
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Бабакан
88
Сертел
26
Понк
3
Дуарте
38
Чигерчи
55
Ндайшими
9
Тюрук
20
Жулиано
10
Вишча
19
Ба
42
Саинер
3-2-1-4
22
29
Чебаке
7
Фофана
15
Хафез
30
19
19
Эскихеллак
7
30
Тетти
26
13
20
Жулиано
24
Епуряну
24
Епуряну
20
Жулиано
9
Тюрук
21
Текдемир
21
Текдемир
9
Тюрук
88
Сертел
9
Алексич
9
Алексич
88
Сертел
19
Ба
27
Кривелли
27
Кривелли
19
Ба
30
19
19
30
19
Эскихеллак
14
Маллан
14
Маллан
19
Эскихеллак
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Йени Малатьяспор
1
Ахмет Киванч
ВР
98
Дениз Дилмен
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
10
Junior Fernandes
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
11
Жетмир Топалли
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ОП
14
Doğukan Emeksiz
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
25
Эртак Эзбир
ВР
3
Erkan Kas
ЦЗ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
1
Ахмет Киванч
ВР
98
Дениз Дилмен
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
10
Junior Fernandes
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
Остались в запасе
11
Жетмир Топалли
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ОП
14
Doğukan Emeksiz
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
25
Эртак Эзбир
ВР
3
Erkan Kas
ЦЗ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Йени Малатьяспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
Новости команд
Все
Истанбул Башакшехир
Йени Малатьяспор
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Турецкий вратарь погиб под завалами после землетрясения
2023.02.07 20:53
2
Турецкий вратарь попал под завалы из-за землетрясения. Спасатели не могут его найти
2023.02.06 15:09
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил в Малатье, «Галатасарай» впервые за 21 год обыграл «Фенербахче» в гостях
2020.02.24 00:05
«Ростов» объявил о переходе Кьяртанссона в «Йени Малатьяспор»
2020.01.27 11:18
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+