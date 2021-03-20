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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Газиантеп
Йени Малатьяспор - Газиантеп: обзор матча 20 марта 2021
Йени Малатьяспор
20.03.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 31 тур
2 : 2
Завершен
Газиантеп
37'
Г. Гювенк (АГ)
80'
A. BÃ¼yÃ¼k (П)
13'
М. Демир
70'
К. Эзер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Газиантеп
88'
Замена
B. BasaÃ§ikoglu
️️️️
А. Ветрих
Красная карточка
Т. Хадебе
85'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
A. BÃ¼yÃ¼k
80'
Замена
С. Маллан
️️️️
A. Acquah
77'
75'
Замена
J.
️️️️
О. Рашид
75'
Замена
З. Козули
️️️️
М. Демир
Замена
U. Bulut
️️️️
М. Фофана
72'
71'
Желтая карточка
М. Демир
70'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Эзер
Желтая карточка
A. BÃ¼yÃ¼k
69'
Замена
S. Kaya
️️️️
И. Чебаке
66'
63'
Замена
Андре
️️️️
A. Sousa
63'
Замена
C. Şahin
️️️️
А. Максим
Замена
A. Ildiz
️️️️
F. Zuqui
46'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Г. Гювенк
37'
Пенальти не реализован!
A. BÃ¼yÃ¼k
37'
36'
Желтая карточка
Г. Гювенк
34'
Желтая карточка
A. Sousa
24'
Желтая карточка
К. Эзер
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Демир
Пас отдал
A. Sousa
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
29
Иссам Чебаке
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
19
Afriyie Acquah
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
13
Wallace
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
21
Roderick Miranda
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
10
Кенан Эзер
ЦП
4
Амедей Ветрих
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
3
Erkan Kas
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
14
Стиви Маллан
ЦП
11
Жетмир Топалли
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
19
Aly Mallé
ЦФ
9
Umut Bulut
ЦФ
Газиантеп
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
7
Звонимир Козули
ЦП
6
Jefferson
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
21
Андре
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
4-1-1-4
25
Эзбир
29
Чебаке
15
Хафез
7
Фофана
15
Хадебе
19
19
Эскихеллак
13
7
30
Тетти
8
4-5-1
19
Гювенк
21
12
16
14
Тошка
10
Эзер
44
Максим
23
Рашид
18
4
Ветрих
9
Демир
29
Чебаке
26
26
29
Чебаке
8
30
30
8
19
14
Маллан
14
Маллан
19
7
Фофана
9
9
7
Фофана
9
Демир
7
Козули
7
Козули
9
Демир
23
Рашид
6
6
23
Рашид
44
Максим
70
70
44
Максим
18
21
Андре
21
Андре
18
4
Ветрих
7
7
4
Ветрих
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Газиантеп
11
Жетмир Топалли
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
19
Aly Mallé
ЦФ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
3
Erkan Kas
ЦЗ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
Остались в запасе
11
Жетмир Топалли
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
19
Aly Mallé
ЦФ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
3
Erkan Kas
ЦЗ
Остались в запасе
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Йени Малатьяспор - Газиантеп
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Газиантеп
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