Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Сивасспор
Гезтепе - Сивасспор: обзор матча 20 марта 2021
Гезтепе
20.03.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 31 тур
3 : 5
Завершен
Сивасспор
60'
Ш. Ндиайе
66'
Тити
90+2'
Ф. Диабате
23'
М. Ятабаре
38'
Ф. Файр
41'
Т. Бойд
45+1'
Т. Бойд
55'
М. Ятабаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Сивасспор
90'
+3
Замена
К. Нинга
️️️️
Ф. Файр
ГОЛ! 3:5!
Ф. Диабате
Пас отдал
Б. Идейе
90'
+2
90'
Замена
З. Эрдал
️️️️
М. Градель
90'
Замена
А. Окюмюш
️️️️
А. Огуз
Замена
А. Эсити
️️️️
С. Айдогду
87'
Замена
Б. Идейе
️️️️
А. Яхович
87'
Желтая карточка
О. Нвободо
69'
68'
Замена
А. Коне
️️️️
М. Ятабаре
68'
Замена
О. Кайоде
️️️️
Т. Бойд
ГОЛ! 2:5!
Тити
Пас отдал
А. Яхович
66'
ГОЛ! 1:5!
Ш. Ндиайе
Пас отдал
З. Трипич
60'
55'
ГОЛ! 0:5!
М. Ятабаре
Пас отдал
М. Градель
53'
Желтая карточка
М. Ятабаре
Замена
Ф. Диабате
️️️️
П. Зули
46'
Замена
З. Трипич
️️️️
Х. Акбунар
46'
Замена
Тити
️️️️
М. Михоевич
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:4!
Т. Бойд
Пас отдал
А. Огуз
41'
ГОЛ! 0:3!
Т. Бойд
Пас отдал
У. Чифтци
38'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Файр
Желтая карточка
М. Михоевич
37'
23'
ГОЛ! 0:1!
М. Ятабаре
17'
Желтая карточка
Т. Бойд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
3
Марко Михоевич
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
7
Халил Акбунар
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
19
Тайлер Бойд
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Гезтепе
16
Балаж Медьери
ВР
4
Тити
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
10
Вейкан Шимшек
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
4-1-3-2
70
Эгрибаят
68
Бурекович
33
Нукан
7
Палули
3
Михоевич
5
Нвободо
7
Акбунар
8
Айдогду
44
Зули
18
Яхович
27
Ндиайе
3-5-2
35
Вурал
14
Камара
3
Чифтци
2
Огуз
37
Арслан
76
Файр
10
Градель
6
Ялчин
5
Кофи
19
Бойд
9
Ятабаре
3
Михоевич
4
Тити
4
Тити
3
Михоевич
8
Айдогду
13
Эсити
13
Эсити
8
Айдогду
7
Акбунар
10
Трипич
10
Трипич
7
Акбунар
18
Яхович
12
Идейе
12
Идейе
18
Яхович
44
Зули
34
Диабате
34
Диабате
44
Зули
2
Огуз
23
Окюмюш
23
Окюмюш
2
Огуз
10
Градель
58
Эрдал
58
Эрдал
10
Градель
9
Ятабаре
2
Коне
2
Коне
9
Ятабаре
76
Файр
29
Нинга
29
Нинга
76
Файр
19
Бойд
80
Кайоде
80
Кайоде
19
Бойд
Остались в запасе
Гезтепе
Сивасспор
22
Керим Алиджи
ПЗ
10
Вейкан Шимшек
ЦП
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
16
Балаж Медьери
ВР
27
Lamine Gassama
ЦЗ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
30
Мамаду Самасса
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
22
Керим Алиджи
ПЗ
10
Вейкан Шимшек
ЦП
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
16
Балаж Медьери
ВР
27
Lamine Gassama
ЦЗ
Остались в запасе
30
Мамаду Самасса
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Гезтепе - Сивасспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
Новости команд
Все
Гезтепе
Сивасспор
«Эрзурумспор» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Эрзурумспора» и «Гезтепе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Гезтепе» и «Истанбула» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фенербахче» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Фенербахче» и «Гезтепе» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Эрзурумспор» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Эрзурумспора» и «Гезтепе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Гезтепе» и «Истанбула» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фенербахче» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Фенербахче» и «Гезтепе» на победу в матче 10-го тура
30 октября
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Прогноз на точный счет матча «Сивасспор» – «Бодрум»: Турция Суперлига, 11 мая 2025
2025.05.10 12:52
«Галатасарай» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025
2025.05.03 17:50
Прогноз на точный счет матча «Галатасарай» – «Сивасспор»: Суперлига, 3 мая 2025
2025.05.02 11:33
«Сивасспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.10
2025.04.25 14:45
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+