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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Анкарагюджю
Трабзонспор - Анкарагюджю: обзор матча 20 марта 2021
Трабзонспор
20.03.2021, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 31 тур
4 : 1
Завершен
Анкарагюджю
8'
К. Экубан
28'
К. Экубан
30'
Джанини
90+4'
Э. Ие
26'
И. Акдаг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Анкарагюджю
ГОЛ! 4:1!
Э. Ие
90'
+4
89'
Замена
О. Джинар
️️️️
Д. Пайнтсил
89'
Замена
Э. Гюрал
️️️️
И. Акдаг
Замена
Б. Афобе
️️️️
К. Экубан
85'
82'
Желтая карточка
З. Шарлия
Замена
Ю. Сари
️️️️
Джанини
81'
Замена
Флавио
️️️️
Т. Бакасетас
81'
71'
Замена
A. Badji
️️️️
Т. Пинту
Замена
М. Хосейни
️️️️
Х. Тюркмен
71'
71'
Замена
А. Диуссе
️️️️
Э. Чекичи
Замена
Л. Бэйкер
️️️️
Ю. Малли
71'
Желтая карточка
Джанини
58'
46'
Желтая карточка
А. Тюран
38'
Замена
К. Челикай
️️️️
Р. Фридрих
ГОЛ! 3:1!
Джанини
30'
ГОЛ! 2:1!
К. Экубан
Пас отдал
Джанини
28'
26'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Акдаг
ГОЛ! 1:0!
К. Экубан
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Юнус Малли
АП
21
Джанини
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Анкарагюджю
30
Рикардо Фридрих
ВР
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
13
Ante Kulusic
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
29
Жералду
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
8
Флавио
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
0
Safa Kinali
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
7
Юсуф Сари
ЦФ
Анкарагюджю
1
Корджан Челикай
ВР
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
22
Michal Pazdan
ЦЗ
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
10
Оркан Джинар
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
25
Aliou Badji
ЦФ
77
Эмре Гюрал
ЦФ
4-2-2-2
1
Чакир
14
Уго
4
Тюркмен
32
Ие
23
Марлон
6
Пармак
81
Экубан
10
Малли
9
Бакасетас
9
Нвакаеме
21
Джанини
4-3-3
30
Фридрих
13
31
Шарлия
89
Тюран
8
Пинту
12
Акдаг
12
Лобжанидзе
28
Пайнтсил
19
Бервен
29
Жералду
8
Чекичи
9
Бакасетас
8
Флавио
8
Флавио
9
Бакасетас
4
Тюркмен
5
Хосейни
5
Хосейни
4
Тюркмен
10
Малли
8
Бэйкер
8
Бэйкер
10
Малли
81
Экубан
23
Афобе
23
Афобе
81
Экубан
21
Джанини
7
Сари
7
Сари
21
Джанини
8
Пинту
25
25
8
Пинту
12
Акдаг
77
Гюрал
77
Гюрал
12
Акдаг
30
Фридрих
1
Челикай
1
Челикай
30
Фридрих
28
Пайнтсил
10
Джинар
10
Джинар
28
Пайнтсил
8
Чекичи
10
Диуссе
10
Диуссе
8
Чекичи
Остались в запасе
Трабзонспор
Анкарагюджю
0
Safa Kinali
ЦФ
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
1
Эрце Кардешлер
ВР
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
Главный тренер
Юнал Караман
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
22
Michal Pazdan
ЦЗ
42
Идриз Воца
ЦП
Главный тренер
Мустафа Далчи
Остались в запасе
0
Safa Kinali
ЦФ
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
1
Эрце Кардешлер
ВР
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
Остались в запасе
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
22
Michal Pazdan
ЦЗ
42
Идриз Воца
ЦП
Главный тренер
Юнал Караман
Главный тренер
Мустафа Далчи
Статистика матча Трабзонспор - Анкарагюджю
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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