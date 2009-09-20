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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Блэкберн
Эвертон - Блэкберн: обзор матча 20 сентября 2009
Эвертон
20.09.2009, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
3 : 0
Завершен
Блэкберн
22'
Л. Саа
54'
Л. Саа
58'
Д. Йобо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Блэкберн
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Л. Осман
Замена
Т. Хибберт
️️️️
Т. Кэхилл
Замена
Жо
️️️️
Л. Саа
Желтая карточка
Э. Диуф
Замена
Н. Калинич
️️️️
М. Сальгадо
ГОЛ! 3:0!
Д. Йобо
ГОЛ! 2:0!
Л. Саа
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
М. Гамст Педерсен
Замена
Р. Нельсен
️️️️
Г. Живе
Желтая карточка
Д. Данн
ГОЛ! 1:0!
Л. Саа
Желтая карточка
Д. Хейтинга
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
17
Тим Кэхилл
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Леон Осман
ПП
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
28
Гаэль Живе
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
42
Кейт Эндрюс
ЦП
11
Винченцо Грелла
ЦП
17
Дэвид Данн
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
33
Джейсон Робертс
ЦФ
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
38
Джеймс Уэллс
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
21
Жо
ЦФ
18
Киран Эгард
ЦФ
Блэкберн
12
Джейсон Браун
ВР
17
Райан Нельсен
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
4-5-1
1
Ховард
3
Бэйнс
25
Дистен
2
Йобо
5
Хейтинга
20
Пиенаар
6
Родуэлл
17
Кэхилл
25
Феллайни
21
Осман
28
Саа
4-4-2
17
Робинсон
2
Сальгадо
39
Шимбонда
4
Самба
28
Живе
11
Грелла
17
Данн
8
Педерсен
42
Эндрюс
21
Диуф
33
Робертс
17
Кэхилл
2
Хибберт
2
Хибберт
17
Кэхилл
21
Осман
32
Гослинг
32
Гослинг
21
Осман
28
Саа
21
Жо
21
Жо
28
Саа
28
Живе
17
Нельсен
17
Нельсен
28
Живе
8
Педерсен
30
Хойлетт
30
Хойлетт
8
Педерсен
2
Сальгадо
9
Калинич
9
Калинич
2
Сальгадо
Остались в запасе
Эвертон
Блэкберн
38
Джеймс Уэллс
ЦП
13
Карло Нэш
ВР
24
Якубу Айегбени
ЦФ
18
Киран Эгард
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
12
Джейсон Браун
ВР
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
38
Джеймс Уэллс
ЦП
13
Карло Нэш
ВР
24
Якубу Айегбени
ЦФ
18
Киран Эгард
ЦФ
Остались в запасе
12
Джейсон Браун
ВР
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Эвертон - Блэкберн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Гудисон Парк
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