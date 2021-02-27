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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Сивасспор
Ризеспор - Сивасспор: обзор матча 27 февраля 2021
Ризеспор
27.02.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Сивасспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Сивасспор
Замена
Д. Мельняк
️️️️
Б. Самудио
85'
82'
Замена
О. Кайоде
️️️️
М. Ятабаре
Замена
Ф. Байано
️️️️
M. Morozyuk
76'
73'
Желтая карточка
З. Эрдал
Замена
К. Михаляк
️️️️
Э. Сабо
68'
60'
Замена
А. Сасал Вурал
️️️️
М. Йилдырым
Желтая карточка
Я. Мерья
55'
Замена
М. Шкода
️️️️
И. Кейбаши
46'
Желтая карточка
Y. Pehlivan
40'
32'
Красная карточка
Э. Йесилюрт
Желтая карточка
Э. Сабо
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
55
Mykola Morozyuk
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
81
Брайан Самудио
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Робин Ялчин
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Ризеспор
30
Zafer Gorgen
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
54
Митхат Пала
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
27
Фабрисио Байано
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
35
Али Сасал Вурал
ВР
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
19
Тайлер Бойд
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
3-2-3-2
23
Аккан
5
Мерья
55
0
12
Кейбаши
5
Ай
66
Дилавер
88
Джокович
52
Сабо
16
Содерлунд
81
Самудио
3-5-2
25
Йилдырым
2
Огуз
14
Камара
58
Эрдал
6
Ялчин
10
Градель
76
Файр
6
Клаудемир
37
Арслан
9
Ятабаре
17
Йесилюрт
81
Самудио
17
Мельняк
17
Мельняк
81
Самудио
55
27
Байано
27
Байано
55
12
Кейбаши
7
Шкода
7
Шкода
12
Кейбаши
52
Сабо
77
Михаляк
77
Михаляк
52
Сабо
25
Йилдырым
35
Вурал
35
Вурал
25
Йилдырым
9
Ятабаре
80
Кайоде
80
Кайоде
9
Ятабаре
Остались в запасе
Ризеспор
Сивасспор
54
Митхат Пала
ЦП
30
Zafer Gorgen
ВР
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
Главный тренер
Хикмет Караман
7
Хорхе Феликс
ЦФ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
30
Мамаду Самасса
ВР
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
19
Тайлер Бойд
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
54
Митхат Пала
ЦП
30
Zafer Gorgen
ВР
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
Остались в запасе
7
Хорхе Феликс
ЦФ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
30
Мамаду Самасса
ВР
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
19
Тайлер Бойд
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Ризеспор - Сивасспор
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
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