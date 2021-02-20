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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Коньяспор
Йени Малатьяспор - Коньяспор: обзор матча 20 февраля 2021
Йени Малатьяспор
20.02.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 26 тур
2 : 3
Завершен
Коньяспор
24'
A. BÃ¼yÃ¼k
45+4'
A. BÃ¼yÃ¼k (П)
72'
I. DiomandÃ©
80'
С. Цикалеши
84'
С. Цикалеши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Коньяспор
84'
Желтая карточка
Э. Дачи
84'
ГОЛ! 2:3!
С. Цикалеши
Пас отдал
А. Джалик
Замена
Т. Хадебе
️️️️
З. Явру
81'
80'
ГОЛ! 2:2!
С. Цикалеши
Пас отдал
Гильерме
74'
Замена
З. Битики
️️️️
Д. Милошевич
72'
ГОЛ! 2:1!
I. DiomandÃ©
Замена
С. Маллан
️️️️
A. Acquah
71'
Замена
A. Ildiz
️️️️
Б. Тетти
71'
64'
Замена
Э. Дачи
️️️️
F. Miya
46'
Замена
А. Рахманович
️️️️
A. Kravets
ГОЛ с пенальти! 2:0!
A. BÃ¼yÃ¼k
45'
+4
45'
+2
Желтая карточка
А. Бартакжи
Желтая карточка
Б. Тетти
35'
ГОЛ! 1:0!
A. BÃ¼yÃ¼k
Пас отдал
U. Bulut
24'
22'
Желтая карточка
Н. Скубич
Желтая карточка
A. Acquah
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
29
Иссам Чебаке
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
18
Зеки Явру
ЦЗ
19
Afriyie Acquah
ЦП
13
Wallace
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
9
Umut Bulut
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
8
Марко Евтович
ЦП
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
0
A. Kravets
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
3
Erkan Kas
ЦЗ
14
Стиви Маллан
ЦП
30
Ahmed Ildiz
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
92
Jody Lukoki
ЦФ
Коньяспор
54
Erten Ersu
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
20
İsmail Güven
ЦФ
70
Samuel Eduok
ЦФ
24
Dogan Can Golpek
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
3-1-5
22
29
Чебаке
15
Хафез
18
Явру
19
17
9
7
30
Тетти
26
4-4-2
34
89
Скубич
6
Джалик
12
Гильерме
42
Бартакжи
82
21
27
Милошевич
8
Евтович
17
Цикалеши
0
18
Явру
15
Хадебе
15
Хадебе
18
Явру
19
14
Маллан
14
Маллан
19
30
Тетти
30
30
30
Тетти
0
11
Рахманович
11
Рахманович
0
27
Милошевич
11
Битики
11
Битики
27
Милошевич
21
22
Дачи
22
Дачи
21
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Коньяспор
92
Bülent Cevahir
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
25
Эртак Эзбир
ВР
3
Erkan Kas
ЦЗ
92
Jody Lukoki
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
20
İsmail Güven
ЦФ
70
Samuel Eduok
ЦФ
24
Dogan Can Golpek
ЦФ
54
Erten Ersu
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
92
Bülent Cevahir
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
25
Эртак Эзбир
ВР
3
Erkan Kas
ЦЗ
92
Jody Lukoki
ЦФ
Остались в запасе
20
İsmail Güven
ЦФ
70
Samuel Eduok
ЦФ
24
Dogan Can Golpek
ЦФ
54
Erten Ersu
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Йени Малатьяспор - Коньяспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Конья
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