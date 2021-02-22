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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Ризеспор
Анкарагюджю - Ризеспор: обзор матча 22 февраля 2021
Анкарагюджю
22.02.2021, понедельник, 19:00
Турция. Суперлига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Ризеспор
45+1'
Т. Бервен
3'
G. Donsah
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анкарагюджю - Ризеспор
84'
Замена
Э. Сабо
️️️️
Д. Джокович
Желтая карточка
Т. Пинту
80'
75'
Желтая карточка
Y. Pehlivan
Замена
Жералду
️️️️
С. Лобжанидзе
73'
67'
Замена
Y. Pehlivan
️️️️
А. Дурак
67'
Замена
К. Михаляк
️️️️
Б. Самудио
67'
Замена
А. Содерлунд
️️️️
М. Шкода
Желтая карточка
A. Kulusic
52'
Замена
Т. Пинту
️️️️
А. Тюран
46'
Замена
Э. Чекичи
️️️️
И. Акдаг
46'
ГОЛ! 1:1!
Т. Бервен
45'
+1
19'
Замена
Д. Эрдоган
️️️️
G. Donsah
3'
ГОЛ! 0:1!
G. Donsah
Пас отдал
Б. Самудио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
1
Корджан Челикай
ВР
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
13
Ante Kulusic
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
30
Godfred Donsah
ЦФ
81
Брайан Самудио
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Анкарагюджю
30
Рикардо Фридрих
ВР
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
4
Алпер Потук
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Оркан Джинар
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
77
Эмре Гюрал
ЦФ
29
Жералду
ЦФ
97
Embiya Ayyildiz
ЦФ
Ризеспор
30
Zafer Gorgen
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
55
Mykola Morozyuk
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
4-5-1
1
Челикай
4
Дикмен
13
89
Тюран
70
Кициу
12
Лобжанидзе
28
Пайнтсил
23
Лукасик
42
Воца
12
Акдаг
19
Бервен
3-4-3
23
Аккан
12
Кейбаши
5
Мерья
5
Ай
5
Дурак
6
Булут
88
Джокович
66
Дилавер
7
Шкода
81
Самудио
30
12
Акдаг
8
Чекичи
8
Чекичи
12
Акдаг
12
Лобжанидзе
29
Жералду
29
Жералду
12
Лобжанидзе
89
Тюран
8
Пинту
8
Пинту
89
Тюран
5
Дурак
0
0
5
Дурак
30
21
Эрдоган
21
Эрдоган
30
88
Джокович
52
Сабо
52
Сабо
88
Джокович
81
Самудио
77
Михаляк
77
Михаляк
81
Самудио
7
Шкода
16
Содерлунд
16
Содерлунд
7
Шкода
Остались в запасе
Анкарагюджю
Ризеспор
77
Эмре Гюрал
ЦФ
97
Embiya Ayyildiz
ЦФ
4
Алпер Потук
ЦП
30
Рикардо Фридрих
ВР
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Оркан Джинар
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
Главный тренер
Мустафа Далчи
30
Zafer Gorgen
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
55
Mykola Morozyuk
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
77
Эмре Гюрал
ЦФ
97
Embiya Ayyildiz
ЦФ
4
Алпер Потук
ЦП
30
Рикардо Фридрих
ВР
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Оркан Джинар
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
Остались в запасе
30
Zafer Gorgen
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
55
Mykola Morozyuk
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
Главный тренер
Мустафа Далчи
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Анкарагюджю - Ризеспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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