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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Трабзонспор
Йени Малатьяспор - Трабзонспор: обзор матча 08 февраля 2021
Йени Малатьяспор
08.02.2021, понедельник, 19:00
Турция. Суперлига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Трабзонспор
50'
Т. Бакасетас
90+6'
Э. Нвакаеме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Трабзонспор
90'
+6
ГОЛ! 0:2!
Э. Нвакаеме
90'
+2
Желтая карточка
Б. Эздемир
90'
Замена
Ю. Малли
️️️️
Л. Бэйкер
90'
Замена
М. Хосейни
️️️️
Т. Бакасетас
Замена
B. Cevahir
️️️️
W.
88'
Замена
М. Эскихеллак
️️️️
A. BÃ¼yÃ¼k
88'
86'
Замена
Б. Афобе
️️️️
Джанини
Замена
С. Маллан
️️️️
U. Bulut
82'
Замена
М. Фофана
️️️️
З. Явру
82'
78'
Замена
Флавио
️️️️
К. Экубан
65'
Желтая карточка
В. Уго
Желтая карточка
Т. Хадебе
62'
50'
ГОЛ! 0:1!
Т. Бакасетас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
18
Зеки Явру
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
19
Afriyie Acquah
ЦП
30
Ahmed Ildiz
ЦП
26
Semih Kaya
ЦФ
13
Wallace
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
9
Umut Bulut
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
81
Калеб Экубан
ЦП
3
Берат Эздемир
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
21
Джанини
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
3
Erkan Kas
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
66
Йоспин Ншимиримана
ОП
14
Стиви Маллан
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
8
Флавио
ЦП
10
Юнус Малли
АП
0
Safa Kinali
ЦФ
14
Hakan Yeşil
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
7
Юсуф Сари
ЦФ
3-2-5
22
18
Явру
29
Чебаке
15
Хадебе
19
30
13
9
30
Тетти
7
26
4-3-1-2
1
Чакир
4
Тюркмен
32
Ие
23
Марлон
14
Уго
81
Экубан
3
Эздемир
8
Бэйкер
9
Бакасетас
9
Нвакаеме
21
Джанини
13
92
92
13
7
19
Эскихеллак
19
Эскихеллак
7
18
Явру
7
Фофана
7
Фофана
18
Явру
9
14
Маллан
14
Маллан
9
81
Экубан
8
Флавио
8
Флавио
81
Экубан
9
Бакасетас
5
Хосейни
5
Хосейни
9
Бакасетас
8
Бэйкер
10
Малли
10
Малли
8
Бэйкер
21
Джанини
23
Афобе
23
Афобе
21
Джанини
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Трабзонспор
11
Жетмир Топалли
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ОП
8
F. Zuqui
ЦФ
25
Эртак Эзбир
ВР
3
Erkan Kas
ЦЗ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
0
Safa Kinali
ЦФ
14
Hakan Yeşil
ЦФ
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
7
Юсуф Сари
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Остались в запасе
11
Жетмир Топалли
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ОП
8
F. Zuqui
ЦФ
25
Эртак Эзбир
ВР
3
Erkan Kas
ЦЗ
Остались в запасе
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
0
Safa Kinali
ЦФ
14
Hakan Yeşil
ЦФ
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
7
Юсуф Сари
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Юнал Караман
Статистика матча Йени Малатьяспор - Трабзонспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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