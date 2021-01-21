Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Касымпаша
Анкарагюджю - Касымпаша: обзор матча 21 января 2021
Анкарагюджю
21.01.2021, четверг, 19:00
Турция. Суперлига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Касымпаша
16'
Ф. Хадергьонай (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анкарагюджю - Касымпаша
Желтая карточка
Э. Гюрал
90'
+6
Желтая карточка
К. Челикай
90'
+1
87'
Замена
Д. Хасполат
️️️️
Ф. Йилдырым
80'
Желтая карточка
L. Sadiku
80'
Замена
A. Koç
️️️️
L. Sadiku
Замена
А. Потук
️️️️
И. Акдаг
79'
Замена
И. Воца
️️️️
Э. Чекичи
79'
Замена
Т. Бервен
️️️️
A. Badji
79'
Желтая карточка
Т. Пинту
71'
Замена
Э. Гюрал
️️️️
Д. Пайнтсил
64'
Замена
А. Тюран
️️️️
А. Канкая
57'
Желтая карточка
А. Канкая
53'
46'
Замена
К. Варга
️️️️
И. Телин
Желтая карточка
Э. Чекичи
45'
+2
44'
Желтая карточка
Ю. Эрдоган
36'
Желтая карточка
Т. Бречка
32'
Желтая карточка
А. Ходжич
24'
Желтая карточка
А. Кара
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ф. Хадергьонай
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
1
Корджан Челикай
ВР
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
25
Aliou Badji
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Касымпаша
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
35
Айтач Кара
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
24
Loret Sadiku
ЦФ
15
Армин Ходжич
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Анкарагюджю
30
Рикардо Фридрих
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
4
Алпер Потук
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
97
Embiya Ayyildiz
ЦФ
77
Эмре Гюрал
ЦФ
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Касымпаша
1
Эрдем Канполат
ВР
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
28
Furkan Kulekci
ЦФ
3-5-2
1
Челикай
4
Дикмен
31
Шарлия
8
Пинту
12
Акдаг
23
Лукасик
12
Лобжанидзе
28
Пайнтсил
6
Канкая
25
8
Чекичи
4-3-3
1
23
Йилдырым
25
Бречка
94
Хадергьонай
4
Хаддади
35
Кара
10
Эрдоган
10
Хайрадинович
15
Ходжич
24
92
Телин
28
Пайнтсил
77
Гюрал
77
Гюрал
28
Пайнтсил
12
Акдаг
4
Потук
4
Потук
12
Акдаг
6
Канкая
89
Тюран
89
Тюран
6
Канкая
8
Чекичи
42
Воца
42
Воца
8
Чекичи
25
19
Бервен
19
Бервен
25
92
Телин
7
Варга
7
Варга
92
Телин
23
Йилдырым
34
Хасполат
34
Хасполат
23
Йилдырым
24
71
71
24
Остались в запасе
Анкарагюджю
Касымпаша
97
Embiya Ayyildiz
ЦФ
30
Рикардо Фридрих
ВР
10
Ассане Диуссе
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
1
Эрдем Канполат
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
28
Furkan Kulekci
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
97
Embiya Ayyildiz
ЦФ
30
Рикардо Фридрих
ВР
10
Ассане Диуссе
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрдем Канполат
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
28
Furkan Kulekci
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
Главный тренер
Мустафа Далчи
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Анкарагюджю - Касымпаша
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
Новости команд
Все
Анкарагюджю
Касымпаша
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
«Бешикташ» – «Анкарагюджю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
2024.04.19 09:55
Президент «Анкарагюджю» получил наказание за атаку на судью
2023.12.15 10:02
1
В ФИФА отреагировали на избиение судьи в Турции
2023.12.13 14:57
Турецкий судья Мелер раскрыл подробности нападения президента «Анкарагюджю»
2023.12.12 21:40
3
Эрдоган отреагировал на избиение судьи в матче чемпионата Турции
2023.12.12 13:50
1
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+