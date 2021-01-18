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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Анкарагюджю
Фенербахче - Анкарагюджю: обзор матча 18 января 2021
Фенербахче
18.01.2021, понедельник, 19:00
Турция. Суперлига, 19 тур
3 : 1
Завершен
Анкарагюджю
28'
М. Тиам
34'
М. Саматта
67'
Э. Валенсия
90+5'
Э. Гюрал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Анкарагюджю
90'
+5
ГОЛ! 3:1!
Э. Гюрал
82'
Замена
С. Четин
️️️️
Э. Чекичи
Замена
Ф. Шанлитюрк
️️️️
Э. Валенсия
79'
Замена
И. Юкшек
️️️️
О. Туфан
79'
74'
Замена
А. Потук
️️️️
С. Лобжанидзе
74'
Замена
А. Диуссе
️️️️
Д. Лукасик
Замена
P. Demba CissÃ©
️️️️
М. Тиам
73'
ГОЛ! 3:0!
Э. Валенсия
67'
Замена
М. Лемос
️️️️
С. Азиз
59'
58'
Замена
Т. Бервен
️️️️
И. Воца
58'
Замена
Э. Гюрал
️️️️
Д. Болинжи
Желтая карточка
М. Тиам
45'
+1
45'
+1
Желтая карточка
Э. Чекичи
Желтая карточка
О. Туфан
41'
ГОЛ! 2:0!
М. Саматта
34'
ГОЛ! 1:0!
М. Тиам
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Анкарагюджю
30
Рикардо Фридрих
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
34
Eyüp Akcan
ЦФ
22
Uğur Kaan Yıldız
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
Анкарагюджю
1
Корджан Челикай
ВР
40
Юсуф Эрен Гекташ
ЦЗ
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
4
Алпер Потук
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
10
Оркан Джинар
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
77
Эмре Гюрал
ЦФ
80
Berke Gurbuz
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
4-1-3-2
1
Баиндыр
30
Сангаре
32
Тиссеран
57
Новак
4
Азиз
14
Густаво
11
Туфан
10
Пелкас
9
Тиам
38
Саматта
30
Валенсия
3-5-2
30
Фридрих
89
Тюран
8
Пинту
31
Шарлия
6
Канкая
23
Лукасик
12
Лобжанидзе
28
Пайнтсил
42
Воца
19
Болинжи
8
Чекичи
4
Азиз
3
Лемос
3
Лемос
4
Азиз
30
Валенсия
80
Шанлитюрк
80
Шанлитюрк
30
Валенсия
11
Туфан
5
Юкшек
5
Юкшек
11
Туфан
9
Тиам
9
9
9
Тиам
19
Болинжи
77
Гюрал
77
Гюрал
19
Болинжи
12
Лобжанидзе
4
Потук
4
Потук
12
Лобжанидзе
8
Чекичи
18
Четин
18
Четин
8
Чекичи
23
Лукасик
10
Диуссе
10
Диуссе
23
Лукасик
42
Воца
19
Бервен
19
Бервен
42
Воца
Остались в запасе
Фенербахче
Анкарагюджю
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
34
Eyüp Akcan
ЦФ
22
Uğur Kaan Yıldız
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
23
Харун Текин
ВР
Главный тренер
Эрсун Янал
80
Berke Gurbuz
ЦФ
40
Юсуф Эрен Гекташ
ЦЗ
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
1
Корджан Челикай
ВР
10
Оркан Джинар
ЦП
Главный тренер
Мустафа Далчи
Остались в запасе
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
34
Eyüp Akcan
ЦФ
22
Uğur Kaan Yıldız
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
23
Харун Текин
ВР
Остались в запасе
80
Berke Gurbuz
ЦФ
40
Юсуф Эрен Гекташ
ЦЗ
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
1
Корджан Челикай
ВР
10
Оркан Джинар
ЦП
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Мустафа Далчи
Статистика матча Фенербахче - Анкарагюджю
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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