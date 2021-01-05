Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Анкарагюджю
Газиантеп - Анкарагюджю: обзор матча 05 января 2021
Газиантеп
05.01.2021, вторник, 16:00
Турция. Суперлига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Анкарагюджю
70'
А. Максим
90+6'
C. Şahin
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газиантеп - Анкарагюджю
ГОЛ! 2:0!
C. Şahin
90'
+6
Замена
А. Ветрих
️️️️
М. Демир
87'
Замена
Андре
️️️️
А. Максим
87'
86'
Замена
Л. Аджич
️️️️
Д. Пайнтсил
Желтая карточка
А. Тошка
83'
80'
Замена
С. Четин
️️️️
И. Воца
Замена
K. Aktas
️️️️
Ж. Кана-Бийик
78'
74'
Замена
Т. Бервен
️️️️
Э. Чекичи
ГОЛ! 1:0!
А. Максим
Пас отдал
М. Демир
70'
Замена
Г. Вурал
️️️️
З. Козули
61'
Замена
C. Şahin
️️️️
К. Эзер
61'
49'
Желтая карточка
И. Воца
Желтая карточка
J. Maranhao
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
7
Звонимир Козули
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
6
Jefferson
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Анкарагюджю
30
Рикардо Фридрих
ВР
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
8
Фуркан Соялп
ЦП
4
Амедей Ветрих
ЦП
5
Kubilay Aktas
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
21
Андре
ЦФ
Анкарагюджю
1
Корджан Челикай
ВР
99
Furkan Beklevic
ВР
40
Юсуф Эрен Гекташ
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
9
Лука Аджич
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Оркан Джинар
ЦП
80
Berke Gurbuz
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
3-2-4-1
19
Гювенк
14
Тошка
27
Кана-Бийик
3
Джилободжи
12
77
Джейлан
7
Козули
6
10
Эзер
44
Максим
9
Демир
3-5-2
30
Фридрих
4
Дикмен
89
Тюран
31
Шарлия
6
Канкая
23
Лукасик
12
Лобжанидзе
42
Воца
28
Пайнтсил
19
Болинжи
8
Чекичи
7
Козули
77
Вурал
77
Вурал
7
Козули
9
Демир
4
Ветрих
4
Ветрих
9
Демир
27
Кана-Бийик
5
5
27
Кана-Бийик
10
Эзер
70
70
10
Эзер
44
Максим
21
Андре
21
Андре
44
Максим
28
Пайнтсил
9
Аджич
9
Аджич
28
Пайнтсил
42
Воца
18
Четин
18
Четин
42
Воца
8
Чекичи
19
Бервен
19
Бервен
8
Чекичи
Остались в запасе
Газиантеп
Анкарагюджю
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЛВ
27
Бурак Бозан
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
40
Юсуф Эрен Гекташ
ЦЗ
80
Berke Gurbuz
ЦФ
1
Корджан Челикай
ВР
99
Furkan Beklevic
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Оркан Джинар
ЦП
Главный тренер
Мустафа Далчи
Остались в запасе
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЛВ
27
Бурак Бозан
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
Остались в запасе
40
Юсуф Эрен Гекташ
ЦЗ
80
Berke Gurbuz
ЦФ
1
Корджан Челикай
ВР
99
Furkan Beklevic
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Оркан Джинар
ЦП
Главный тренер
Мустафа Далчи
Статистика матча Газиантеп - Анкарагюджю
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
Газиантеп
Новости команд
Все
Газиантеп
Анкарагюджю
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Трабзонспор» – «Газиантеп»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Газиантепа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Газиантепа» и «Эрзурумспора» на победу в матче 9-го тура
23 октября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Трабзонспор» – «Газиантеп»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Газиантепа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Газиантепа» и «Эрзурумспора» на победу в матче 9-го тура
23 октября
«Бешикташ» – «Анкарагюджю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
2024.04.19 09:55
Президент «Анкарагюджю» получил наказание за атаку на судью
2023.12.15 10:02
1
В ФИФА отреагировали на избиение судьи в Турции
2023.12.13 14:57
Турецкий судья Мелер раскрыл подробности нападения президента «Анкарагюджю»
2023.12.12 21:40
3
Эрдоган отреагировал на избиение судьи в матче чемпионата Турции
2023.12.12 13:50
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+