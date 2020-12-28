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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Сивасспор
Бешикташ - Сивасспор: обзор матча 28 декабря 2020
Бешикташ
28.12.2020, понедельник, 19:00
Турция. Суперлига, 15 тур
3 : 0
Завершен
Сивасспор
18'
Г. Ялчин
84'
К. Ларин
90+2'
О. Озякуп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Сивасспор
ГОЛ! 3:0!
О. Озякуп
90'
+2
90'
Желтая карточка
И. Кофи
ГОЛ! 2:0!
К. Ларин
Пас отдал
Д. Токез
84'
Замена
Д. Токез
️️️️
Н. Уйсал
83'
Замена
О. Озякуп
️️️️
Б. Менса
79'
76'
Замена
А. Коне
️️️️
Ф. Файр
76'
Замена
И. Кофи
️️️️
М. Градель
73'
Замена
Клаудемир
️️️️
Р. Ялчин
Замена
Ф. Монтеро
️️️️
Д. Вида
67'
Замена
К. Ларин
️️️️
Г. Ялчин
67'
64'
Замена
О. Кайоде
️️️️
М. Ятабаре
64'
Замена
Я. Озтекин
️️️️
Э. Йесилюрт
45'
+4
Вторая желтая
Х. Арслан
45'
+4
Желтая карточка
Х. Арслан
Желтая карточка
Д. Н'Куду
42'
ГОЛ! 1:0!
Г. Ялчин
Пас отдал
Р. Геззаль
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
87
Марсело Гойано
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
14
Айдин Хасич
ЦФ
27
Атакан Юнер
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
4-5-1
30
Дестаноглу
23
Велинтон
21
Вида
33
Йилмаз
19
Розье
18
Геззаль
13
Хатчинсон
43
Менса
14
Н'Куду
50
Ялчин
20
Уйсал
4-4-2
30
Самасса
87
Гойано
88
Османпаша
2
Аппиндангойе
3
Чифтци
6
Ялчин
10
Градель
76
Файр
37
Арслан
9
Ятабаре
17
Йесилюрт
21
Вида
3
Монтеро
3
Монтеро
21
Вида
43
Менса
15
Озякуп
15
Озякуп
43
Менса
20
Уйсал
24
Токез
24
Токез
20
Уйсал
50
Ялчин
9
Ларин
9
Ларин
50
Ялчин
10
Градель
5
Кофи
5
Кофи
10
Градель
6
Ялчин
6
Клаудемир
6
Клаудемир
6
Ялчин
17
Йесилюрт
7
Озтекин
7
Озтекин
17
Йесилюрт
9
Ятабаре
80
Кайоде
80
Кайоде
9
Ятабаре
76
Файр
2
Коне
2
Коне
76
Файр
Остались в запасе
Бешикташ
Сивасспор
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
14
Айдин Хасич
ЦФ
27
Атакан Юнер
ЦФ
97
Утку Ювакуран
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
7
Хорхе Феликс
ЦФ
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
14
Айдин Хасич
ЦФ
27
Атакан Юнер
ЦФ
97
Утку Ювакуран
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
Остались в запасе
7
Хорхе Феликс
ЦФ
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Бешикташ - Сивасспор
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
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