Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Касымпаша
Йени Малатьяспор - Касымпаша: обзор матча 19 декабря 2020
Йени Малатьяспор
19.12.2020, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Касымпаша
45+3'
A. BÃ¼yÃ¼k (П)
55'
A. BÃ¼yÃ¼k (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Касымпаша
90'
+4
Желтая карточка
Ю. Эрдоган
Желтая карточка
Ж. Топалли
90'
+1
Замена
A. Ildiz
️️️️
U. Bulut
90'
Замена
З. Явру
️️️️
K. Kanatsızkuş
86'
Замена
Ж. Топалли
️️️️
O. Sahan
86'
83'
Замена
A. Koç
️️️️
К. Варга
Желтая карточка
O. Sahan
80'
Замена
М. Фофана
️️️️
A. BÃ¼yÃ¼k
77'
68'
Замена
A. Cariús
️️️️
Б. Койта
Желтая карточка
A. Acquah
64'
60'
Замена
А. Ходжич
️️️️
У. Хаддади
ГОЛ с пенальти! 2:0!
A. BÃ¼yÃ¼k
55'
45'
+3
Желтая карточка
А. Кара
ГОЛ с пенальти! 1:0!
A. BÃ¼yÃ¼k
45'
+3
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
29
Иссам Чебаке
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
19
Afriyie Acquah
ЦП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
70
Olcay Sahan
ЦП
26
Semih Kaya
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
9
Umut Bulut
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Касымпаша
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
10
Харис Хайрадинович
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
25
Микаэль Тирпа
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
13
Мурат Акча
ЦЗ
3
Erkan Kas
ЦЗ
18
Зеки Явру
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
8
F. Zuqui
ЦФ
13
Wallace
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
Касымпаша
1
Эрдем Канполат
ВР
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
71
Anıl Koç
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
24
Loret Sadiku
ЦФ
55
Yasin Dulger
ЦФ
15
Армин Ходжич
ЦФ
77
Alan Cariús
ЦФ
2-3-5
25
Эзбир
29
Чебаке
15
Хадебе
19
55
Ндайшими
70
92
9
7
17
26
3-5-1-1
1
25
Бречка
4
Хаддади
94
Хадергьонай
10
Хайрадинович
25
Тирпа
15
Сербест
35
Кара
10
Эрдоган
7
Варга
55
Койта
70
11
Топалли
11
Топалли
70
17
18
Явру
18
Явру
17
7
7
Фофана
7
Фофана
7
9
30
30
9
7
Варга
71
71
7
Варга
4
Хаддади
15
Ходжич
15
Ходжич
4
Хаддади
55
Койта
77
77
55
Койта
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Касымпаша
8
F. Zuqui
ЦФ
13
Мурат Акча
ЦЗ
13
Wallace
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
3
Erkan Kas
ЦЗ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
1
Эрдем Канполат
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
24
Loret Sadiku
ЦФ
55
Yasin Dulger
ЦФ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
34
Догукан Хасполат
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
8
F. Zuqui
ЦФ
13
Мурат Акча
ЦЗ
13
Wallace
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
3
Erkan Kas
ЦЗ
Остались в запасе
1
Эрдем Канполат
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
24
Loret Sadiku
ЦФ
55
Yasin Dulger
ЦФ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
34
Догукан Хасполат
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Йени Малатьяспор - Касымпаша
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
Новости команд
Все
Йени Малатьяспор
Касымпаша
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Турецкий вратарь погиб под завалами после землетрясения
2023.02.07 20:53
2
Турецкий вратарь попал под завалы из-за землетрясения. Спасатели не могут его найти
2023.02.06 15:09
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил в Малатье, «Галатасарай» впервые за 21 год обыграл «Фенербахче» в гостях
2020.02.24 00:05
«Ростов» объявил о переходе Кьяртанссона в «Йени Малатьяспор»
2020.01.27 11:18
4
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+