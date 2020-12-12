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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Йени Малатьяспор
Фенербахче - Йени Малатьяспор: обзор матча 12 декабря 2020
Фенербахче
12.12.2020, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 12 тур
0 : 3
Завершен
Йени Малатьяспор
9'
A. BÃ¼yÃ¼k (П)
22'
U. Bulut
48'
Ю. Ндайшими
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Йени Малатьяспор
Желтая карточка
Л. Густаво
89'
88'
Замена
A. Ildiz
️️️️
K. Kanatsızkuş
Замена
З. Гюмюш
️️️️
Ф. Кадиоглу
87'
79'
Замена
O. Sahan
️️️️
И. Чебаке
78'
Желтая карточка
Э. Эзбир
Замена
Ф. Новак
️️️️
Д. Пелкас
71'
66'
Замена
З. Явру
️️️️
A. BÃ¼yÃ¼k
Замена
М. Тиам
️️️️
М. Хакан Яндас
62'
48'
ГОЛ! 0:3!
Ю. Ндайшими
Пас отдал
К. Хафез
Замена
Х. Соса
️️️️
С. Чифтпинар
46'
45'
+4
Желтая карточка
К. Хафез
Желтая карточка
Г. Генюл
45'
+2
Желтая карточка
М. Хакан Яндас
39'
22'
ГОЛ! 0:2!
U. Bulut
Пас отдал
K. Kanatsızkuş
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
A. BÃ¼yÃ¼k
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
88
Джанер Эркин
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
19
Afriyie Acquah
ЦП
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
9
Umut Bulut
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Фенербахче
57
Филип Новак
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
17
Эмер Беяз
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
13
Ahmet Oytun Özdoğan
ЦФ
34
Eyüp Akcan
ЦФ
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
13
Мурат Акча
ЦЗ
18
Зеки Явру
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
70
Olcay Sahan
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
4-1-4-1
1
Баиндыр
5
Чифтпинар
32
Тиссеран
88
Эркин
77
Генюл
14
Густаво
11
Туфан
8
Яндас
10
Пелкас
24
Кадиоглу
9
3-2-5
25
Эзбир
15
Хафез
29
Чебаке
15
Хадебе
55
Ндайшими
19
17
9
7
30
Тетти
26
10
Пелкас
57
Новак
57
Новак
10
Пелкас
24
Кадиоглу
11
Гюмюш
11
Гюмюш
24
Кадиоглу
5
Чифтпинар
7
Соса
7
Соса
5
Чифтпинар
8
Яндас
9
Тиам
9
Тиам
8
Яндас
7
18
Явру
18
Явру
7
17
30
30
17
29
Чебаке
70
70
29
Чебаке
Остались в запасе
Фенербахче
Йени Малатьяспор
13
Ahmet Oytun Özdoğan
ЦФ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
34
Eyüp Akcan
ЦФ
38
Толга Чигерчи
ОП
30
Назим Сангаре
ЦЗ
17
Эмер Беяз
ЦП
Главный тренер
Эрсун Янал
11
Жетмир Топалли
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
13
Мурат Акча
ЦЗ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
7
Морике Фофана
ЦЗ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
13
Ahmet Oytun Özdoğan
ЦФ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
34
Eyüp Akcan
ЦФ
38
Толга Чигерчи
ОП
30
Назим Сангаре
ЦЗ
17
Эмер Беяз
ЦП
Остались в запасе
11
Жетмир Топалли
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
13
Мурат Акча
ЦЗ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
7
Морике Фофана
ЦЗ
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Фенербахче - Йени Малатьяспор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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