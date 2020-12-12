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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Коньяспор
Анкарагюджю - Коньяспор: обзор матча 12 декабря 2020
Анкарагюджю
12.12.2020, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 12 тур
4 : 3
Завершен
Коньяспор
16'
С. Лобжанидзе
48'
Т. Бервен
78'
Д. Пайнтсил
89'
Э. Гюрал (П)
29'
U. Demirok (П)
38'
Д. Милошевич
69'
Н. Скубич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анкарагюджю - Коньяспор
Вторая желтая
Д. Болинжи
90'
+7
Желтая карточка
Э. Гюрал
90'
Замена
А. Тюран
️️️️
С. Лобжанидзе
90'
ГОЛ с пенальти! 4:3!
Э. Гюрал
89'
88'
Желтая карточка
А. Демирбаг
85'
Замена
F. Miya
️️️️
P. Hurtado
81'
Замена
А. Улудаг
️️️️
Д. Милошевич
ГОЛ! 3:3!
Д. Пайнтсил
Пас отдал
С. Лобжанидзе
78'
Замена
Д. Пайнтсил
️️️️
Т. Бервен
77'
Замена
Э. Гюрал
️️️️
Э. Чекичи
77'
75'
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
О. Али Саинер
69'
ГОЛ! 2:3!
Н. Скубич
Пас отдал
М. Евтович
Замена
Э. Айгерен
️️️️
А. Диуссе
66'
ГОЛ! 2:2!
Т. Бервен
Пас отдал
С. Кициу
48'
39'
Желтая карточка
М. Евтович
38'
ГОЛ! 1:2!
Д. Милошевич
Пас отдал
Н. Скубич
Желтая карточка
Д. Болинжи
29'
29'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
U. Demirok
21'
Желтая карточка
U. Demirok
Желтая карточка
А. Диуссе
20'
ГОЛ! 1:0!
С. Лобжанидзе
Пас отдал
Т. Пинту
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
30
Рикардо Фридрих
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
33
Paolo Hurtado
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
42
Омер Али Саинер
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Анкарагюджю
66
Мерт Топуз
ВР
1
Корджан Челикай
ВР
28
Мурат Сипахиоглу
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
17
Эндер Айгерен
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
77
Эмре Гюрал
ЦФ
26
Мюджахит Джан Акчай
ЦФ
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
77
Sener Kaya
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
88
Ахмет Карадемир
ПВ
48
Emre Pehlivan
ЦФ
32
Ali Karakaya
ЦФ
3-4-3
30
Фридрих
31
Шарлия
8
Пинту
70
Кициу
6
Канкая
12
Лобжанидзе
23
Лукасик
10
Диуссе
19
Болинжи
19
Бервен
8
Чекичи
3-2-4-1
23
Сехич
89
Скубич
15
12
Гильерме
4
Демирбаг
42
Бартакжи
33
8
Евтович
27
Милошевич
8
Хаджиахметович
42
Саинер
8
Чекичи
77
Гюрал
77
Гюрал
8
Чекичи
12
Лобжанидзе
89
Тюран
89
Тюран
12
Лобжанидзе
10
Диуссе
17
Айгерен
17
Айгерен
10
Диуссе
19
Бервен
28
Пайнтсил
28
Пайнтсил
19
Бервен
27
Милошевич
3
Улудаг
3
Улудаг
27
Милошевич
33
21
21
33
42
Саинер
27
Шенгелия
27
Шенгелия
42
Саинер
Остались в запасе
Анкарагюджю
Коньяспор
66
Мерт Топуз
ВР
28
Мурат Сипахиоглу
ЦЗ
26
Мюджахит Джан Акчай
ЦФ
1
Корджан Челикай
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
18
Сахверди Четин
ЦП
Главный тренер
Толунай Кафкас
48
Emre Pehlivan
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ПВ
32
Ali Karakaya
ЦФ
34
Eray Birnican
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
77
Sener Kaya
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
66
Мерт Топуз
ВР
28
Мурат Сипахиоглу
ЦЗ
26
Мюджахит Джан Акчай
ЦФ
1
Корджан Челикай
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
18
Сахверди Четин
ЦП
Остались в запасе
48
Emre Pehlivan
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ПВ
32
Ali Karakaya
ЦФ
34
Eray Birnican
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
77
Sener Kaya
ЦП
Главный тренер
Толунай Кафкас
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Анкарагюджю - Коньяспор
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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