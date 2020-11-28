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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Йени Малатьяспор
Газиантеп - Йени Малатьяспор: обзор матча 28 ноября 2020
Газиантеп
28.11.2020, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Йени Малатьяспор
19'
K. Mirallas
74'
Ж. Кана-Бийик
49'
A. BÃ¼yÃ¼k
90+5'
Ж. Топалли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газиантеп - Йени Малатьяспор
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
Ж. Топалли
Замена
Ф. Соялп
️️️️
A. Sousa
89'
Замена
J.
️️️️
K. Mirallas
89'
89'
Замена
Ж. Топалли
️️️️
И. Чебаке
84'
Желтая карточка
К. Хафез
83'
Замена
М. Фофана
️️️️
Ю. Ндайшими
Замена
Андре
️️️️
М. Демир
76'
Замена
C. Şahin
️️️️
А. Максим
75'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Кана-Бийик
Пас отдал
П. Джилободжи
74'
68'
Замена
М. Эскихеллак
️️️️
K. Kanatsızkuş
68'
Замена
A. Ildiz
️️️️
U. Bulut
65'
Желтая карточка
K. Kanatsızkuş
Желтая карточка
А. Тошка
52'
Замена
А. Ветрих
️️️️
К. Эзер
52'
51'
Желтая карточка
A. Acquah
49'
ГОЛ! 1:1!
A. BÃ¼yÃ¼k
Пас отдал
Б. Тетти
Вторая желтая
О. Джейлан
48'
Желтая карточка
О. Джейлан
45'
+5
Желтая карточка
А. Максим
45'
+4
Желтая карточка
К. Эзер
45'
+3
Желтая карточка
М. Демир
44'
ГОЛ! 1:0!
K. Mirallas
Пас отдал
О. Джейлан
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
87
Kevin Mirallas
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
29
Иссам Чебаке
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
19
Afriyie Acquah
ЦП
13
Wallace
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
9
Umut Bulut
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Газиантеп
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
23
Mehmet Erdem Ugurlu
ЦЗ
7
Звонимир Козули
ЦП
5
Kubilay Aktas
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
6
Jefferson
ЦП
4
Амедей Ветрих
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
21
Андре
ЦФ
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
13
Мурат Акча
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
70
Берк Йылдыз
ЛВ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
3-2-3-2
19
Гювенк
14
Тошка
27
Кана-Бийик
3
Джилободжи
16
77
Джейлан
18
44
Максим
10
Эзер
9
Демир
87
2-2-5
22
29
Чебаке
15
Хафез
55
Ндайшими
19
26
9
30
Тетти
7
17
44
Максим
70
70
44
Максим
87
6
6
87
10
Эзер
4
Ветрих
4
Ветрих
10
Эзер
18
8
Соялп
8
Соялп
18
9
Демир
21
Андре
21
Андре
9
Демир
29
Чебаке
11
Топалли
11
Топалли
29
Чебаке
17
19
Эскихеллак
19
Эскихеллак
17
55
Ндайшими
7
Фофана
7
Фофана
55
Ндайшими
9
30
30
9
Остались в запасе
Газиантеп
Йени Малатьяспор
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
7
Звонимир Козули
ЦП
23
Mehmet Erdem Ugurlu
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
8
F. Zuqui
ЦФ
70
Берк Йылдыз
ЛВ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
13
Мурат Акча
ЦЗ
25
Эртак Эзбир
ВР
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
7
Звонимир Козули
ЦП
23
Mehmet Erdem Ugurlu
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
Остались в запасе
8
F. Zuqui
ЦФ
70
Берк Йылдыз
ЛВ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
13
Мурат Акча
ЦЗ
25
Эртак Эзбир
ВР
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Газиантеп - Йени Малатьяспор
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
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