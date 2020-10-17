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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Йени Малатьяспор
Коньяспор - Йени Малатьяспор: обзор матча 17 октября 2020
Коньяспор
17.10.2020, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Йени Малатьяспор
83'
A. Kravets
58'
З. Явру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Йени Малатьяспор
Желтая карточка
S. Eduok
86'
85'
Замена
K. Kanatsızkuş
️️️️
A. Ildiz
Замена
O. Kagan GÃ¼Ã§tekin
️️️️
A. Kravets
85'
ГОЛ! 1:1!
A. Kravets
Пас отдал
Н. Скубич
83'
74'
Замена
F. Zuqui
️️️️
З. Явру
74'
Замена
М. Эскихеллак
️️️️
A. Acquah
73'
Желтая карточка
И. Чебаке
Желтая карточка
А. Улудаг
66'
Замена
М. Чагыран
️️️️
А. Хаджиахметович
62'
58'
ГОЛ! 0:1!
З. Явру
Пас отдал
К. Куэва
Замена
S. Eduok
️️️️
Д. Милошевич
46'
Замена
С. Цикалеши
️️️️
Л. Шенгелия
46'
46'
Замена
Б. Йылдыз
️️️️
O. Sahan
25'
Желтая карточка
Б. Тетти
Желтая карточка
А. Бартакжи
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
42
Омер Али Саинер
ЦФ
0
A. Kravets
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
3
Erkan Kas
ЦЗ
18
Зеки Явру
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ЦЗ
19
Afriyie Acquah
ЦП
30
Ahmed Ildiz
ЦП
70
Olcay Sahan
ЦП
26
Semih Kaya
ЦФ
13
Wallace
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
33
Paolo Hurtado
ЦП
77
Sener Kaya
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
70
Samuel Eduok
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Йени Малатьяспор
17
Гвидо Эррера
ВР
13
Мурат Акча
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
70
Берк Йылдыз
ЛВ
99
Кристиан Куэва
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
9
Umut Bulut
ЦФ
4-4-2
23
Сехич
42
Бартакжи
6
Джалик
12
Гильерме
89
Скубич
8
Хаджиахметович
27
Шенгелия
27
Милошевич
8
Евтович
0
42
Саинер
3-3-4
22
3
18
Явру
29
Чебаке
19
30
70
30
Тетти
7
13
26
27
Милошевич
70
70
27
Милошевич
8
Хаджиахметович
6
Чагыран
6
Чагыран
8
Хаджиахметович
0
6
6
0
27
Шенгелия
17
Цикалеши
17
Цикалеши
27
Шенгелия
30
17
17
30
18
Явру
8
8
18
Явру
70
70
Йылдыз
70
Йылдыз
70
19
19
Эскихеллак
19
Эскихеллак
19
Остались в запасе
Коньяспор
Йени Малатьяспор
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
34
Eray Birnican
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
33
Paolo Hurtado
ЦП
77
Sener Kaya
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
99
Кристиан Куэва
ЦП
13
Мурат Акча
ЦЗ
17
Гвидо Эррера
ВР
7
Морике Фофана
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
9
Umut Bulut
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
34
Eray Birnican
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
33
Paolo Hurtado
ЦП
77
Sener Kaya
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
Остались в запасе
99
Кристиан Куэва
ЦП
13
Мурат Акча
ЦЗ
17
Гвидо Эррера
ВР
7
Морике Фофана
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
9
Umut Bulut
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Коньяспор - Йени Малатьяспор
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Конья
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