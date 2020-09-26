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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Йени Малатьяспор
Трабзонспор - Йени Малатьяспор: обзор матча 26 сентября 2020
Трабзонспор
26.09.2020, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Йени Малатьяспор
24'
Б. Афобе
33'
Б. Афобе
45+3'
Э. Нвакаеме
77'
A. BÃ¼yÃ¼k (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Йени Малатьяспор
Желтая карточка
Л. Бэйкер
90'
+4
Замена
S. Plaza
️️️️
Б. Афобе
87'
80'
Желтая карточка
F. Zuqui
Замена
A. Canbaz
️️️️
Э. Нвакаеме
79'
77'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
A. BÃ¼yÃ¼k
46'
Замена
F. Zuqui
️️️️
К. Куэва
46'
Замена
З. Явру
️️️️
М. Акча
46'
Замена
J. Lukoki
️️️️
A. Ildiz
ГОЛ! 3:0!
Э. Нвакаеме
Пас отдал
Флавио
45'
+3
ГОЛ! 2:0!
Б. Афобе
Пас отдал
Л. Бэйкер
33'
ГОЛ! 1:0!
Б. Афобе
Пас отдал
Х. Тюркмен
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
8
Флавио
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Йени Малатьяспор
17
Гвидо Эррера
ВР
13
Мурат Акча
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ЦЗ
99
Кристиан Куэва
ЦП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
30
Ahmed Ildiz
ЦП
19
Afriyie Acquah
ЦП
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
38
Ahmet Canbaz
ЦП
91
Stiven Plaza
ЦФ
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
0
Safa Kinali
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
7
Юсуф Сари
ЦФ
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
18
Зеки Явру
ЦЗ
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
7
Berk Yıldız
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
67
Eray İşcan
ЦФ
9
Umut Bulut
ЦФ
92
Jody Lukoki
ЦФ
4-4-2
1
Чакир
32
Ие
61
Асан
23
Марлон
4
Тюркмен
8
Флавио
6
Пармак
33
Омюр
8
Бэйкер
9
Нвакаеме
23
Афобе
4-4-2
17
Эррера
15
Хадебе
15
Хафез
29
Чебаке
13
Акча
55
Ндайшими
30
19
99
Куэва
30
Тетти
7
23
Афобе
91
91
23
Афобе
9
Нвакаеме
38
38
9
Нвакаеме
99
Куэва
8
8
99
Куэва
13
Акча
18
Явру
18
Явру
13
Акча
30
92
92
30
Остались в запасе
Трабзонспор
Йени Малатьяспор
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
0
Safa Kinali
ЦФ
1
Эрце Кардешлер
ВР
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
7
Юсуф Сари
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
11
Жетмир Топалли
ЦФ
7
Berk Yıldız
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
67
Eray İşcan
ЦФ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
9
Umut Bulut
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
0
Safa Kinali
ЦФ
1
Эрце Кардешлер
ВР
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
7
Юсуф Сари
ЦФ
Остались в запасе
11
Жетмир Топалли
ЦФ
7
Berk Yıldız
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
67
Eray İşcan
ЦФ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
9
Umut Bulut
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Трабзонспор - Йени Малатьяспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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