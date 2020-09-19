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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Антальяспор
Бешикташ - Антальяспор: обзор матча 19 сентября 2020
Бешикташ
19.09.2020, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Антальяспор
33'
К. Ларин
85'
Г. Байракдар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Антальяспор
Желтая карточка
Б. Менса
90'
+3
Желтая карточка
J. Lens
90'
+1
90'
Желтая карточка
D. Orgill
85'
ГОЛ! 1:1!
Г. Байракдар
Пас отдал
Фреди
Замена
У. Найир
️️️️
К. Ларин
80'
77'
Замена
У. Акыйол
️️️️
Амилтон
77'
Замена
Г. Байракдар
️️️️
Н. Шахин
Замена
А. Льяич
️️️️
Д. Токез
68'
Замена
J. Lens
️️️️
А. Хасич
68'
65'
Замена
D. Orgill
️️️️
А. Яхович
64'
Замена
L. Podolski
️️️️
Х. Езмерт
Желтая карточка
Т. Бойд
62'
57'
Желтая карточка
Х. Езмерт
45'
+1
Желтая карточка
Фреди
ГОЛ! 1:0!
К. Ларин
Пас отдал
Н. Уйсал
33'
Желтая карточка
Д. Токез
27'
Желтая карточка
А. Хатчинсон
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
14
Айдин Хасич
ЦФ
19
Тайлер Бойд
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ЦЗ
88
Хакан Езмерт
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
16
Фреди
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
23
Амилтон
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
12
Erdogan Kaya
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
27
Jeremain Lens
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
22
Адем Льяич
АП
27
Атакан Юнер
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
Антальяспор
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
22
Harun Alpsoy
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
10
Sidney Sam
ЦП
19
Уфук Акыйол
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
11
O. Imeri
ЦФ
18
Поль Мукаиру
ЦФ
12
Dever Orgill
ЦФ
3-4-3
30
Дестаноглу
21
Вида
23
Велинтон
21
Н'Сакаля
20
Уйсал
24
Токез
13
Хатчинсон
43
Менса
9
Ларин
19
Бойд
14
Хасич
4-5-1
25
Боффин
89
Сары
6
Албайрак
7
Балчи
30
Кудряшов
88
Езмерт
16
Фреди
8
Шахин
23
Амилтон
70
Синик
18
Яхович
14
Хасич
27
27
14
Хасич
24
Токез
22
Льяич
22
Льяич
24
Токез
9
Ларин
14
Найир
14
Найир
9
Ларин
8
Шахин
17
Байракдар
17
Байракдар
8
Шахин
88
Езмерт
10
10
88
Езмерт
23
Амилтон
19
Акыйол
19
Акыйол
23
Амилтон
18
Яхович
12
12
18
Яхович
Остались в запасе
Бешикташ
Антальяспор
27
Атакан Юнер
ЦФ
97
Утку Ювакуран
ВР
12
Erdogan Kaya
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
11
O. Imeri
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
22
Harun Alpsoy
ЦП
10
Sidney Sam
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
27
Атакан Юнер
ЦФ
97
Утку Ювакуран
ВР
12
Erdogan Kaya
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
Остались в запасе
11
O. Imeri
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
22
Harun Alpsoy
ЦП
10
Sidney Sam
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Бешикташ - Антальяспор
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
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