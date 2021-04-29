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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Гранада
Барселона - Гранада: обзор матча 29 апреля 2021
Барселона
29.04.2021, четверг, 20:00
Испания. Примера, 33 тур
1 : 2
Завершен
Гранада
23'
Л. Месси
63'
Д. Мачис
79'
Х. Молина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Гранада
90'
+4
Желтая карточка
А. Марин
89'
Желтая карточка
Х. Санчес
86'
Замена
Ф. Вико
️️️️
Л. Суарес
Замена
Тринкау
️️️️
С. Бускетс
81'
79'
ГОЛ! 1:2!
Х. Молина
Пас отдал
А. Марин
76'
Замена
А. Марин
️️️️
Д. Мачис
Замена
Педри
️️️️
И. Мориба
72'
Замена
У. Дембеле
️️️️
О. Мингеса
72'
63'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мачис
61'
Замена
М. Гоналон
️️️️
Я. Брайс
61'
Замена
Х. Молина
️️️️
Р. Сольдадо
43'
Желтая карточка
Н. Перес
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
А. Гризманн
23'
20'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
16
Виктор Диас
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Янхель Эррера
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
8
Педри
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
Гранада
13
Арнау Фабрега
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
19
Феде Вико
АП
29
Альберто Соро
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
4-1-3-1-1
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
14
Умтити
30
Мингеса
5
Бускетс
6
Роберто
21
де Йонг
6
Мориба
10
Месси
7
Гризманн
3-2-2-1-2
13
Эскандель
18
Перес
5
Санчес
20
Фулкье
17
Куини
16
Диас
21
Эррера
88
Брайс
11
Мачис
97
Суарес
9
Сольдадо
6
Мориба
8
Педри
8
Педри
6
Мориба
30
Мингеса
10
Дембеле
10
Дембеле
30
Мингеса
5
Бускетс
7
Тринкау
7
Тринкау
5
Бускетс
11
Мачис
3
Марин
3
Марин
11
Мачис
88
Брайс
25
Гоналон
25
Гоналон
88
Брайс
97
Суарес
19
Вико
19
Вико
97
Суарес
9
Сольдадо
19
Молина
19
Молина
9
Сольдадо
Остались в запасе
Барселона
Гранада
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
Главный тренер
Рональд Куман
13
Арнау Фабрега
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
22
Серхио Барсия
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
Остались в запасе
13
Арнау Фабрега
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
22
Серхио Барсия
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Барселона - Гранада
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
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