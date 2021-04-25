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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Гранада
Севилья - Гранада: обзор матча 25 апреля 2021
Севилья
25.04.2021, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 32 тур
2 : 1
Завершен
Гранада
16'
И. Ракитич (П)
53'
Л. Окампос
90'
Р. Сольдадо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Гранада
Желтая карточка
Ж. Кунде
90'
+2
Желтая карточка
М. Акунья
90'
90'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Сольдадо
87'
Желтая карточка
А. Монторо
Замена
Ф. Васкес
️️️️
И. Ракитич
86'
Замена
Н. Гудель
️️️️
Л. Окампос
86'
Замена
О. Торрес
️️️️
А. Гомес
73'
72'
Замена
Х. Молина
️️️️
К. Нева
68'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Л. Суарес
67'
Желтая карточка
А. Пуэртас
Замена
Х. Хордан
️️️️
Сусо
59'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Л. де Йонг
59'
59'
Замена
А. Монторо
️️️️
М. Гоналон
ГОЛ! 2:0!
Л. Окампос
Пас отдал
А. Гомес
53'
46'
Замена
Куини
️️️️
Н. Перес
46'
Замена
А. Марин
️️️️
Р. Кенеди
34'
Желтая карточка
Р. Кенеди
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Ракитич
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Сусо
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Севилья
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
20
Франко Васкес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Гранада
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
17
Куини
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
19
Анхель Монторо
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
19
Феде Вико
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
4-1-1-2-2
37
Буну
21
Акунья
23
Кунде
34
Карлос
16
Навас
5
Фернандо
11
Ракитич
7
Окампос
10
Сусо
26
де Йонг
10
Гомес
3-3-1-2-1
1
Силва
16
Диас
18
Перес
5
Санчес
20
Фулкье
25
Гоналон
21
Нева
21
Эррера
7
Пуэртас
29
Кенеди
97
Суарес
7
Окампос
8
Гудель
8
Гудель
7
Окампос
10
Сусо
19
Хордан
19
Хордан
10
Сусо
10
Гомес
8
Торрес
8
Торрес
10
Гомес
11
Ракитич
20
Васкес
20
Васкес
11
Ракитич
26
де Йонг
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
26
де Йонг
29
Кенеди
3
Марин
3
Марин
29
Кенеди
18
Перес
17
Куини
17
Куини
18
Перес
25
Гоналон
19
Монторо
19
Монторо
25
Гоналон
97
Суарес
9
Сольдадо
9
Сольдадо
97
Суарес
21
Нева
19
Молина
19
Молина
21
Нева
Остались в запасе
Севилья
Гранада
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
14
Оскар Родригес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
88
Ян Брайс
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
19
Феде Вико
АП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
14
Оскар Родригес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
88
Ян Брайс
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
19
Феде Вико
АП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Севилья - Гранада
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
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