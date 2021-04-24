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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Бетис
Реал - Бетис: обзор матча 24 апреля 2021
Реал
24.04.2021, суббота, 22:00
Испания. Примера, 32 тур
0 : 0
Завершен
Бетис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Бетис
90'
+3
Желтая карточка
К. Браво
90'
+3
Желтая карточка
Л. Морон
88'
Замена
В. Карвалью
️️️️
А. Гуардадо
80'
Замена
Хуанми
️️️️
Д. Лайнес
80'
Замена
Л. Морон
️️️️
Б. Иглесиас
Замена
А. Бланко
️️️️
Л. Модрич
77'
Замена
Э. Азар
️️️️
М. Асенсио
77'
Замена
Марсело
️️️️
Иско
68'
Замена
А. Одриосола
️️️️
Д. Карвахаль
68'
59'
Замена
А. Руйбаль
️️️️
Хоакин
Замена
Винисиус
️️️️
Родриго
59'
Желтая карточка
Иско
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
11
Родриго
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Реал
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Антонио Бланко
ЦП
11
Серхио Аррибас
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Бетис
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
19
Яссин Фекир
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Куртуа
19
Варан
3
Милитао
6
Начо
14
Карвахаль
5
Каземиро
20
Модрич
11
Родриго
22
Иско
10
Асенсио
9
Бензема
4-2-3-1
1
Браво
22
Эмерсон
2
Манди
4
Руис
33
Миранда
2
Родригес
18
Гуардадо
17
Хоакин
20
Каналес
16
Лайнес
7
Иглесиас
20
Модрич
8
Бланко
8
Бланко
20
Модрич
22
Иско
12
Марсело
12
Марсело
22
Иско
14
Карвахаль
20
Одриосола
20
Одриосола
14
Карвахаль
11
Родриго
7
Винисиус
7
Винисиус
11
Родриго
10
Асенсио
10
Азар
10
Азар
10
Асенсио
18
Гуардадо
10
Карвалью
10
Карвалью
18
Гуардадо
17
Хоакин
24
Руйбаль
24
Руйбаль
17
Хоакин
7
Иглесиас
80
Морон
80
Морон
7
Иглесиас
16
Лайнес
7
Хуанми
7
Хуанми
16
Лайнес
Остались в запасе
Реал
Бетис
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Серхио Аррибас
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
19
Яссин Фекир
ЛВ
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Серхио Аррибас
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
19
Яссин Фекир
ЛВ
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Реал - Бетис
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
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