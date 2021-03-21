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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Гранада
Валенсия - Гранада: обзор матча 21 марта 2021
Валенсия
21.03.2021, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 28 тур
2 : 1
Завершен
Гранада
4'
Д. Васс
66'
А. Санчес
90'
Р. Сольдадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Гранада
90'
+4
Желтая карточка
А. Монторо
90'
ГОЛ! 2:1!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Х. Молина
Замена
М. Вальехо
️️️️
Г. Гедеш
89'
Замена
Ю. Муса
️️️️
Д. Васс
87'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
А. Санчес
79'
76'
Замена
М. Гоналон
️️️️
Я. Брайс
67'
Желтая карточка
Куини
ГОЛ! 2:0!
А. Санчес
Пас отдал
Г. Гедеш
66'
64'
Замена
Х. Молина
️️️️
Д. Мачис
57'
Замена
А. Пуэртас
️️️️
Р. Кенеди
46'
Замена
Д. Мачис
️️️️
Д. Кина
46'
Замена
А. Монторо
️️️️
Ф. Вико
33'
Желтая карточка
Х. Санчес
ГОЛ! 1:0!
Д. Васс
Пас отдал
Х. Луис Гайя
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Гранада
1
Руй Силва
ВР
5
Херман Санчес
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
17
Куини
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
88
Ян Брайс
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
19
Феде Вико
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Валенсия
1
Хауме
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Ферру
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
28
Кристиан Олива
ОП
7
Ли Кан Ин
АП
23
Джейсон
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Гранада
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
19
Анхель Монторо
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
4-1-2-2-1
24
Силлессен
14
Гайя
3
Паулиста
4
Дьякаби
14
Корреа
10
Рачич
10
Васс
7
Солер
11
Гедеш
11
Санчес
9
Гомес
4-3-2-1
1
Силва
17
Куини
5
Санчес
22
Дуарте
16
Диас
88
Брайс
21
Эррера
8
Кина
19
Вико
29
Кенеди
9
Сольдадо
11
Гедеш
21
Вальехо
21
Вальехо
11
Гедеш
11
Санчес
7
Кан Ин
7
Кан Ин
11
Санчес
10
Васс
80
Муса
80
Муса
10
Васс
88
Брайс
25
Гоналон
25
Гоналон
88
Брайс
19
Вико
19
Монторо
19
Монторо
19
Вико
8
Кина
11
Мачис
11
Мачис
8
Кина
29
Кенеди
7
Пуэртас
7
Пуэртас
29
Кенеди
Мачис
19
Молина
19
Молина
Мачис
Остались в запасе
Валенсия
Гранада
22
Уго Гильямон
ОП
1
Хауме
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Ферру
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
23
Джейсон
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
22
Уго Гильямон
ОП
1
Хауме
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Ферру
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
23
Джейсон
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Остались в запасе
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Валенсия - Гранада
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
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