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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Барселона
Гранада - Барселона: обзор матча 09 января 2021
Гранада
09.01.2021, суббота, 20:30
Испания. Примера, 18 тур
0 : 4
Завершен
Барселона
12'
А. Гризманн
35'
Л. Месси
42'
Л. Месси
63'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Барселона
87'
Желтая карточка
Ж. Альба
82'
Желтая карточка
С. Бускетс
81'
Замена
Х. Фирпо
️️️️
С. Дест
Красная карточка
Х. Вальехо
78'
Желтая карточка
Л. Суарес
73'
73'
Замена
Р. Пуч
️️️️
У. Дембеле
73'
Замена
Тринкау
️️️️
Педри
Замена
А. Соро
️️️️
Я. Эррера
67'
65'
Замена
М. Пьянич
️️️️
Ф. де Йонг
65'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
Л. Месси
Замена
Р. Кенеди
️️️️
Д. Мачис
64'
63'
ГОЛ! 0:4!
А. Гризманн
Пас отдал
У. Дембеле
49'
Желтая карточка
О. Мингеса
Замена
Л. Суарес
️️️️
Р. Сольдадо
46'
Замена
Х. Вальехо
️️️️
К. Нева
46'
Замена
Л. Милья
️️️️
А. Монторо
46'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
45'
42'
ГОЛ! 0:3!
Л. Месси
35'
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
А. Гризманн
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Гризманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Янхель Эррера
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Гранада
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
6
Луис Милья
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
19
Феде Вико
АП
29
Альберто Соро
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Барселона
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
6
Илаш Мориба
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
4-3-2-1
1
Силва
21
Нева
22
Дуарте
5
Санчес
20
Фулкье
21
Эррера
88
Брайс
19
Монторо
11
Мачис
7
Пуэртас
9
Сольдадо
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
8
Дест
30
Мингеса
33
Араухо
18
Альба
5
Бускетс
8
Педри
21
де Йонг
10
Дембеле
10
Месси
7
Гризманн
9
Сольдадо
97
Суарес
97
Суарес
9
Сольдадо
21
Эррера
29
Соро
29
Соро
21
Эррера
19
Монторо
6
Милья
6
Милья
19
Монторо
11
Мачис
29
Кенеди
29
Кенеди
11
Мачис
21
Нева
24
Вальехо
24
Вальехо
21
Нева
8
Дест
23
Фирпо
23
Фирпо
8
Дест
10
Дембеле
10
Пуч
10
Пуч
10
Дембеле
21
де Йонг
15
Пьянич
15
Пьянич
21
де Йонг
10
Месси
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
10
Месси
8
Педри
7
Тринкау
7
Тринкау
8
Педри
Остались в запасе
Гранада
Барселона
23
Пепе Санчес
ПЗ
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
19
Феде Вико
АП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
6
Илаш Мориба
ЦП
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
23
Пепе Санчес
ПЗ
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
19
Феде Вико
АП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Остались в запасе
6
Илаш Мориба
ЦП
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Гранада - Барселона
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
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3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
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1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
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