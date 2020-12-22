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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Севилья
Валенсия - Севилья: обзор матча 22 декабря 2020
Валенсия
22.12.2020, вторник, 19:30
Испания. Примера, 15 тур
0 : 1
Завершен
Севилья
81'
Сусо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Севилья
86'
Замена
Н. Гудель
️️️️
Х. Хордан
86'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Сусо
Замена
М. Вальехо
️️️️
Э. Мангала
84'
83'
Желтая карточка
Х. Хордан
81'
ГОЛ! 0:1!
Сусо
Пас отдал
Х. Хордан
Желтая карточка
Г. Молина
78'
Желтая карточка
К. Солер
71'
69'
Замена
А. Видаль
️️️️
Х. Навас
69'
Замена
И. Ракитич
️️️️
О. Родригес
Замена
Ю. Муса
️️️️
Д. Черышев
69'
Замена
А. Санчес
️️️️
Х. Луис Гайя
69'
59'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Л. де Йонг
55'
Желтая карточка
Л. де Йонг
Желтая карточка
Д. Васс
45'
+2
Замена
Г. Молина
️️️️
Г. Паулиста
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
23
Джейсон
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
10
Сусо
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
35
Унай Эчебаррия
ВР
5
Гильем Молина
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
88
Коба Куандреди
ЦП
22
Висенте Эскердо
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Севилья
13
Хави Диас
ВР
13
Альфонсо Пастор
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
8
Оливер Торрес
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-2-3-1
1
Хауме
14
Гайя
3
Паулиста
4
Дьякаби
5
Мангала
10
Васс
7
Солер
90
Черышев
11
Гедеш
23
Джейсон
9
Гомес
4-1-1-3-1
37
Буну
16
Навас
23
Кунде
34
Карлос
21
Акунья
5
Фернандо
19
Хордан
10
Сусо
14
Родригес
7
Окампос
26
де Йонг
5
Мангала
21
Вальехо
21
Вальехо
5
Мангала
3
Паулиста
5
Молина
5
Молина
3
Паулиста
90
Черышев
80
Муса
80
Муса
90
Черышев
14
Гайя
11
Санчес
11
Санчес
14
Гайя
16
Навас
22
Видаль
22
Видаль
16
Навас
14
Родригес
11
Ракитич
11
Ракитич
14
Родригес
19
Хордан
8
Гудель
8
Гудель
19
Хордан
26
де Йонг
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
26
де Йонг
10
Сусо
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
10
Сусо
Остались в запасе
Валенсия
Севилья
13
Кристиан Риверо
ВР
35
Унай Эчебаррия
ВР
14
Тьерри Корреа
ПЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
22
Висенте Эскердо
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
11
Уссама Идрисси
ЛВ
13
Хави Диас
ВР
13
Альфонсо Пастор
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
35
Унай Эчебаррия
ВР
14
Тьерри Корреа
ПЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
22
Висенте Эскердо
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Остались в запасе
11
Уссама Идрисси
ЛВ
13
Хави Диас
ВР
13
Альфонсо Пастор
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Валенсия - Севилья
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
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