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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Бетис
Гранада - Бетис: обзор матча 20 декабря 2020
Гранада
20.12.2020, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 14 тур
2 : 0
Завершен
Бетис
14'
Р. Сольдадо (П)
20'
Р. Сольдадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Бетис
90'
+3
Замена
А. Манди
️️️️
В. Карвалью
87'
Желтая карточка
Н. Фекир
Замена
Я. Брайс
️️️️
Л. Милья
79'
Замена
Х. Молина
️️️️
Л. Суарес
79'
67'
Желтая карточка
Эмерсон
64'
Замена
Л. Морон
️️️️
Родри
64'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
А. Санабрия
Замена
Р. Кенеди
️️️️
Д. Мачис
61'
Замена
А. Пуэртас
️️️️
Р. Сольдадо
57'
46'
Замена
К. Тельо
️️️️
А. Руйбаль
46'
Замена
Хуанми
️️️️
Г. Родригес
Желтая карточка
М. Гоналон
30'
ГОЛ! 2:0!
Р. Сольдадо
20'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
15'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Сольдадо
14'
11'
Желтая карточка
Г. Родригес
Желтая карточка
Я. Эррера
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
6
Луис Милья
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
97
Луис Суарес
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Бетис
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Родри
АП
10
Набиль Фекир
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Гранада
24
Жоау Кошта
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
17
Куини
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
12
Рамон Азиз
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Бетис
13
Даниэль Ребольо
ВР
1
Дани Мартин
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
16
Диего Лайнес
ПВ
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Силва
21
Нева
22
Дуарте
5
Санчес
20
Фулкье
25
Гоналон
6
Милья
21
Эррера
11
Мачис
9
Сольдадо
97
Суарес
4-1-1-3-1
1
Жоэль
22
Эмерсон
4
Руис
5
Бартра
33
Миранда
10
Карвалью
2
Родригес
24
Руйбаль
10
Фекир
10
Родри
19
Санабрия
9
Сольдадо
7
Пуэртас
7
Пуэртас
9
Сольдадо
11
Мачис
29
Кенеди
29
Кенеди
11
Мачис
6
Милья
88
Брайс
88
Брайс
6
Милья
97
Суарес
19
Молина
19
Молина
97
Суарес
10
Карвалью
2
Манди
2
Манди
10
Карвалью
24
Руйбаль
37
Тельо
37
Тельо
24
Руйбаль
19
Санабрия
7
Иглесиас
7
Иглесиас
19
Санабрия
10
Родри
80
Морон
80
Морон
10
Родри
2
Родригес
7
Хуанми
7
Хуанми
2
Родригес
Остались в запасе
Гранада
Бетис
29
Альберто Соро
ПВ
23
Пепе Санчес
ПЗ
24
Жоау Кошта
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
Главный тренер
Диего Мартинес
11
Алекс Морено
ЛЗ
13
Даниэль Ребольо
ВР
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Дани Мартин
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
29
Альберто Соро
ПВ
23
Пепе Санчес
ПЗ
24
Жоау Кошта
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
Остались в запасе
11
Алекс Морено
ЛЗ
13
Даниэль Ребольо
ВР
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Дани Мартин
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Гранада - Бетис
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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