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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Насьональ - Бенфика
Насьональ - Бенфика: обзор матча 11 мая 2021
Насьональ
11.05.2021, вторник, 20:00
Португалия. Примейра, 32 тур
1 : 3
Завершен
Бенфика
8'
Педрао
78'
Педрао (АГ)
81'
Г. Рамуш
86'
Г. Рамуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Насьональ - Бенфика
86'
ГОЛ! 1:3!
Г. Рамуш
Пас отдал
Д. Нуньес
Замена
В. Косьелло
️️️️
J. VigÃ¡rio
85'
Замена
R. Micael
️️️️
И. Абдуллахи Альхассан
85'
81'
Желтая карточка
А. Гримальдо
81'
ГОЛ! 1:2!
Г. Рамуш
Пас отдал
Д. Нуньес
78'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Педрао
Замена
Б. Рочес
️️️️
Ã. Bessa
74'
Замена
К. Горре
️️️️
П. Мендеш
74'
74'
Замена
Г. Рамуш
️️️️
Л. Вальдшмидт
65'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Жилберто
Желтая карточка
J. VigÃ¡rio
60'
55'
Желтая карточка
Жилберто
46'
Замена
А. Гримальдо
️️️️
Ф. Серви
46'
Замена
Пицци
️️️️
Шикинью
46'
Замена
Эвертон
️️️️
Педриньо
34'
Желтая карточка
Шикинью
ГОЛ! 1:0!
Педрао
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Насьональ
44
Педрао
ЦЗ
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
21
Лукас Кал
ОП
23
Larry Azouni
ЦП
10
Ãber Bessa
ЦП
1
Antonio Filipe
ЦФ
0
Ruben Freitas
ЦФ
44
Julio Cesar
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
9
Педру Мендеш
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
10
Педриньо
ЦП
22
Шикинью
АП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Насьональ
18
Владан Данилович
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
33
Rui Correia
ЦФ
23
Вити
ЦФ
35
Брайан Рочес
ЦФ
14
Rúben Micael
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
7
Dudu
ЦФ
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
18
Габриэл
ЦП
21
Пицци
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
1-2-2-5
44
Педрао
14
Абдуллахи Альхассан
21
Кал
23
10
44
9
Мендеш
20
94
Риаскос
0
4-1-1-1-3
23
Лейте
12
Жилберто
4
Вериссимо
30
Отаменди
17
Тавареш
5
Вайгль
10
Педриньо
22
Шикинью
10
Серви
9
Сеферович
7
Вальдшмидт
10
35
Рочес
35
Рочес
10
14
Абдуллахи Альхассан
14
14
14
Абдуллахи Альхассан
9
Мендеш
11
Горре
11
Горре
9
Мендеш
20
26
Косьелло
26
Косьелло
20
7
Вальдшмидт
9
Рамуш
9
Рамуш
7
Вальдшмидт
12
Жилберто
29
Нуньес
29
Нуньес
12
Жилберто
10
Серви
22
Гримальдо
22
Гримальдо
10
Серви
22
Шикинью
21
Пицци
21
Пицци
22
Шикинью
10
Педриньо
7
Эвертон
7
Эвертон
10
Педриньо
Остались в запасе
Насьональ
Бенфика
18
Владан Данилович
ЦП
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
33
Rui Correia
ЦФ
23
Вити
ЦФ
7
Dudu
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
18
Габриэл
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
18
Владан Данилович
ЦП
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
33
Rui Correia
ЦФ
23
Вити
ЦФ
7
Dudu
ЦФ
Остались в запасе
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
18
Габриэл
ЦП
Главный тренер
Мануэль Машаду
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Насьональ - Бенфика
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Насьональ
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Насьональ
1 : 0
08.11.2026
Академика де Визеу
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
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- : -
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Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
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