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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Порту
Бенфика - Порту: обзор матча 06 мая 2021
Бенфика
06.05.2021, четверг, 20:30
Португалия. Примейра, 31 тур
1 : 1
Завершен
Порту
23'
Эвертон
75'
М. Урибе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Порту
Замена
Жилберто
️️️️
Д. Гонсалвеш
90'
+5
Замена
Педриньо
️️️️
Пицци
90'
+5
Желтая карточка
Д. Гонсалвеш
90'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Эвертон
85'
84'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
С. Оливейра
Желтая карточка
Х. Сеферович
83'
83'
Замена
Эванилсон
️️️️
М. Тареми
81'
Желтая карточка
Ч. Мбемба
Желтая карточка
Пицци
81'
Желтая карточка
Габриэл
81'
75'
ГОЛ! 1:1!
М. Урибе
Пас отдал
Ж. Мариу
Желтая карточка
Э. Лейте
71'
69'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
З. Сануси
69'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
М. Марега
Замена
А. Таарабт
️️️️
Рафа
68'
Замена
Габриэл
️️️️
Ю. Вайгль
68'
64'
Желтая карточка
Пепе
Желтая карточка
Рафа
60'
Желтая карточка
Л. Вериссимо
58'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
31'
ГОЛ! 1:0!
Эвертон
Пас отдал
Рафа
23'
15'
Желтая карточка
С. Оливейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
21
Пицци
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
91
Мусса Марега
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
12
Жилберто
ПЗ
18
Габриэл
ЦП
10
Педриньо
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
22
Шикинью
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
4-1-2-3
23
Лейте
22
Гримальдо
30
Отаменди
14
Вертонген
4
Вериссимо
5
Вайгль
21
Пицци
7
Гонсалвеш
7
Эвертон
27
Рафа
9
Сеферович
4-1-1-3-1
1
Маркесин
13
Манафа
99
Мбемба
3
Пепе
12
Сануси
8
Урибе
27
Оливейра
91
Марега
25
Отавио
14
Диас
9
Тареми
7
Гонсалвеш
12
Жилберто
12
Жилберто
7
Гонсалвеш
7
Эвертон
29
Нуньес
29
Нуньес
7
Эвертон
5
Вайгль
18
Габриэл
18
Габриэл
5
Вайгль
21
Пицци
10
Педриньо
10
Педриньо
21
Пицци
27
Рафа
49
Таарабт
49
Таарабт
27
Рафа
12
Сануси
17
Мариу
17
Мариу
12
Сануси
27
Оливейра
7
Консейсау
7
Консейсау
27
Оливейра
9
Тареми
9
Эванилсон
9
Эванилсон
9
Тареми
91
Марега
11
Мартинес
11
Мартинес
91
Марега
Остались в запасе
Бенфика
Порту
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Шикинью
АП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Шикинью
АП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Остались в запасе
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Бенфика - Порту
8
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
8
3
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
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