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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Бенфика
Тондела - Бенфика: обзор матча 30 апреля 2021
Тондела
30.04.2021, пятница, 21:00
Португалия. Примейра, 30 тур
0 : 2
Завершен
Бенфика
12'
Пицци
19'
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тондела - Бенфика
90'
+2
Замена
Морато
️️️️
Пицци
Замена
T. Strkalj
️️️️
R. Barbosa
87'
Замена
E. Martínez
️️️️
R. Alves
84'
84'
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
Жилберто
84'
Замена
Ф. Серви
️️️️
Эвертон
Замена
Т. Арканджо
️️️️
Р. Олабе
70'
69'
Желтая карточка
Шикинью
55'
Замена
Педриньо
️️️️
Рафа
55'
Замена
Шикинью
️️️️
Л. Вальдшмидт
19'
ГОЛ! 0:2!
Эвертон
Пас отдал
Пицци
12'
ГОЛ! 0:1!
Пицци
Пас отдал
Х. Сеферович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
16
Хауме Грау
ЦП
16
Роберто Олабе
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
18
Габриэл
ЦП
21
Пицци
АП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
21
Enzo Martínez
ЦФ
11
Сулейман Анне
ЦФ
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
РФ
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
10
Педриньо
ЦП
22
Шикинью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
4-3-3
88
20
Феррейра
23
2
34
16
Грау
16
Олабе
8
Педру
9
Гонсалес
10
7
Агра
4-1-1-4
23
Лейте
12
Жилберто
4
Вериссимо
14
Вертонген
22
Гримальдо
18
Габриэл
21
Пицци
7
Эвертон
27
Рафа
9
Сеферович
7
Вальдшмидт
34
21
21
34
16
Олабе
18
Арканджо
18
Арканджо
16
Олабе
10
19
19
10
12
Жилберто
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
12
Жилберто
21
Пицци
5
Морато
5
Морато
21
Пицци
27
Рафа
10
Педриньо
10
Педриньо
27
Рафа
7
Вальдшмидт
22
Шикинью
22
Шикинью
7
Вальдшмидт
7
Эвертон
10
Серви
10
Серви
7
Эвертон
Остались в запасе
Тондела
Бенфика
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
11
Сулейман Анне
ЦФ
30
Бабакар Ниасс
ВР
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
11
Сулейман Анне
ЦФ
30
Бабакар Ниасс
ВР
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
Остались в запасе
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Тондела - Бенфика
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
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