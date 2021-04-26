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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Тондела
Фамаликан - Тондела: обзор матча 26 апреля 2021
Фамаликан
26.04.2021, понедельник, 21:00
Португалия. Примейра, 29 тур
2 : 2
Завершен
Тондела
10'
И. Родригес
28'
Л. Кампана
45+2'
М. Гонсалес
45+3'
Д. Мурильо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фамаликан - Тондела
Желтая карточка
D. Figueiras
90'
89'
Замена
J. Jaquite
️️️️
Ж. Педру
89'
Замена
T. Strkalj
️️️️
М. Гонсалес
84'
Замена
Т. Арканджо
️️️️
С. Агра
Желтая карточка
E. Herrera
83'
Замена
J. Robert
️️️️
И. Хайме
80'
Замена
E. Herrera
️️️️
Р. Винагре
72'
Замена
Э. Тавареш
️️️️
Г. Ассунсао
69'
Замена
М. Угарте
️️️️
Ж. Диаш
69'
Замена
А. Силва
️️️️
Л. Кампана
68'
46'
Замена
R. Barbosa
️️️️
Д. Мурильо
45'
+3
ГОЛ! 2:2!
Д. Мурильо
Пас отдал
Р. Олабе
45'
+2
ГОЛ! 2:1!
М. Гонсалес
Пас отдал
Ф. Феррейра
Желтая карточка
Риччели
44'
ГОЛ! 2:0!
Л. Кампана
Пас отдал
И. Родригес
28'
12'
Желтая карточка
Y. Tavares
ГОЛ! 1:0!
И. Родригес
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
24
Иван Хайме
ЛВ
88
Пепе
ЦП
12
Густаво Ассунсао
ЦП
7
Иво Родригес
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
16
Хауме Грау
ЦП
16
Роберто Олабе
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
21
Enzo Martínez
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Фамаликан
1
Вана Алвес
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
23
Божидар Краев
ЦП
3
Edwin Herrera
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
10
Rafael Barbosa
ЦФ
11
Сулейман Анне
ЦФ
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
РФ
4-2-2-2
1
Жуниор
19
Винагре
5
Риччели
7
3
Вильям
88
Пепе
12
Ассунсао
24
Хайме
23
Диаш
9
Кампана
7
Родригес
3-4-3
88
20
Феррейра
23
19
Алмейда
16
Олабе
7
Мурильо
8
Педру
16
Грау
7
Агра
9
Гонсалес
21
19
Винагре
3
3
19
Винагре
23
Диаш
5
Угарте
5
Угарте
23
Диаш
24
Хайме
50
50
24
Хайме
9
Кампана
33
Силва
33
Силва
9
Кампана
12
Ассунсао
19
Тавареш
19
Тавареш
12
Ассунсао
7
Агра
18
Арканджо
18
Арканджо
7
Агра
7
Мурильо
10
10
7
Мурильо
8
Педру
5
5
8
Педру
9
Гонсалес
19
19
9
Гонсалес
Остались в запасе
Фамаликан
Тондела
31
Andrija Luković
ЦФ
1
Вана Алвес
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
23
Божидар Краев
ЦП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
11
Сулейман Анне
ЦФ
30
Бабакар Ниасс
ВР
2
Bebeto
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
Остались в запасе
31
Andrija Luković
ЦФ
1
Вана Алвес
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
23
Божидар Краев
ЦП
Остались в запасе
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
11
Сулейман Анне
ЦФ
30
Бабакар Ниасс
ВР
2
Bebeto
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Фамаликан - Тондела
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
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