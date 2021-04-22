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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Насьональ
Тондела - Насьональ: обзор матча 22 апреля 2021
Тондела
22.04.2021, четверг, 17:00
Португалия. Примейра, 28 тур
2 : 1
Завершен
Насьональ
18'
Д. Мурильо
60'
R. Alves
14'
Ж. Камачу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тондела - Насьональ
90'
+5
Желтая карточка
A. Filipe
Желтая карточка
T. Strkalj
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Камачу
Пенальти не реализован!
R. Barbosa
90'
+2
85'
Красная карточка
Н. Борхес
80'
Замена
Б. Рочес
️️️️
И. Абдуллахи Альхассан
80'
Замена
Н. Борхес
️️️️
L. Azouni
Замена
T. Strkalj
️️️️
М. Гонсалес
80'
Замена
E. Martínez
️️️️
R. Alves
79'
Желтая карточка
П. Аугусто
74'
72'
Желтая карточка
R. Micael
71'
Замена
R. Micael
️️️️
Ã. Bessa
64'
Замена
В. Тиль
️️️️
П. Мендеш
ГОЛ! 2:1!
R. Alves
Пас отдал
Ф. Феррейра
60'
Замена
Т. Алмейда
️️️️
B.
56'
46'
Замена
Б. Риаскос
️️️️
К. Горре
Замена
С. Агра
️️️️
Р. Олабе
46'
38'
Желтая карточка
И. Абдуллахи Альхассан
ГОЛ! 1:1!
Д. Мурильо
Пас отдал
М. Гонсалес
18'
14'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Камачу
Пас отдал
R. Freitas
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
34
Ricardo Alves
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
16
Роберто Олабе
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
Насьональ
44
Педрао
ЦЗ
37
Жоау Камачу
ЛВ
21
Лукас Кал
ОП
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
23
Larry Azouni
ЦП
10
Ãber Bessa
ЦП
1
Antonio Filipe
ЦФ
0
Ruben Freitas
ЦФ
33
Rui Correia
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
9
Педру Мендеш
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
21
Enzo Martínez
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
11
Сулейман Анне
ЦФ
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
РФ
Насьональ
55
Нуну Борхес
ОП
91
Мабрук Руаи
ОП
12
Венсан Тиль
ЦП
35
Брайан Рочес
ЦФ
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
44
Julio Cesar
ЦФ
22
Kalindi
ЦФ
14
Rúben Micael
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
4-4-2
88
34
20
Феррейра
2
23
16
Олабе
7
Мурильо
28
Аугусто
16
Грау
10
9
Гонсалес
1-2-2-1-5
44
Педрао
21
Кал
14
Абдуллахи Альхассан
23
10
37
Камачу
1
9
Мендеш
11
Горре
33
0
34
21
21
34
16
Олабе
7
Агра
7
Агра
16
Олабе
2
19
Алмейда
19
Алмейда
2
9
Гонсалес
19
19
9
Гонсалес
14
Абдуллахи Альхассан
35
Рочес
35
Рочес
14
Абдуллахи Альхассан
23
55
Борхес
55
Борхес
23
10
14
14
10
11
Горре
94
Риаскос
94
Риаскос
11
Горре
9
Мендеш
12
Тиль
12
Тиль
9
Мендеш
Остались в запасе
Тондела
Насьональ
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
18
Тельмо Арканджо
РФ
11
Сулейман Анне
ЦФ
30
Бабакар Ниасс
ВР
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
44
Julio Cesar
ЦФ
22
Kalindi
ЦФ
91
Мабрук Руаи
ОП
Главный тренер
Мануэль Машаду
Остались в запасе
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
18
Тельмо Арканджо
РФ
11
Сулейман Анне
ЦФ
30
Бабакар Ниасс
ВР
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
Остались в запасе
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
44
Julio Cesar
ЦФ
22
Kalindi
ЦФ
91
Мабрук Руаи
ОП
Главный тренер
Мануэль Машаду
Статистика матча Тондела - Насьональ
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Насьональ
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Насьональ
1 : 0
08.11.2026
Академика де Визеу
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
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