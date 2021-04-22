Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Фамаликан
Жил Висенте - Фамаликан: обзор матча 22 апреля 2021
Жил Висенте
22.04.2021, четверг, 19:00
Португалия. Примейра, 28 тур
0 : 3
Завершен
Фамаликан
69'
И. Хайме
90'
Л. Кампана
90+4'
И. Хайме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жил Висенте - Фамаликан
90'
+4
ГОЛ! 0:3!
И. Хайме
90'
+2
Желтая карточка
Пепе
90'
+2
Замена
Э. Тавареш
️️️️
И. Родригес
90'
ГОЛ! 0:2!
Л. Кампана
Пас отдал
D. Figueiras
Красная карточка
И. Ногейра
86'
72'
Желтая карточка
И. Родригес
69'
ГОЛ! 0:1!
И. Хайме
Пас отдал
Р. Винагре
Замена
К. Гонсалвеш
️️️️
Педринью
66'
Замена
К. Фуджимото
️️️️
Лоуренси
66'
66'
Замена
И. Хайме
️️️️
М. Угарте
46'
Замена
Л. Кампана
️️️️
А. Силва
Желтая карточка
A. Leautey
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
33
Denis
ВР
40
Игор Ногейра
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
30
Лукас Минейро
ОП
8
Педринью
ЦП
6
Витор Карвальо
ЦП
31
Talocha
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Риччели
ЦЗ
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
12
Густаво Ассунсао
ЦП
88
Пепе
ЦП
7
Иво Родригес
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Жил Висенте
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
97
Guilherme Mantuan
ЦФ
77
Ив Барай
ЦФ
16
Самуэль Лино
ЦФ
Фамаликан
1
Вана Алвес
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
23
Божидар Краев
ЦП
3
Edwin Herrera
ЦФ
21
Карлос Валенсуэла
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
80
João Neto
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
3-1-2-4
33
40
Ногейра
26
Фернандеш
2
Перейра
30
Минейро
8
Педринью
6
Карвальо
31
7
Лоуренси
43
Маркеш
50
4-1-2-1-2
1
Жуниор
5
Риччели
7
3
Вильям
19
Винагре
5
Угарте
12
Ассунсао
88
Пепе
23
Диаш
33
Силва
7
Родригес
7
Лоуренси
19
Фуджимото
19
Фуджимото
7
Лоуренси
8
Педринью
5
Гонсалвеш
5
Гонсалвеш
8
Педринью
16
Лино
16
Лино
5
Угарте
24
Хайме
24
Хайме
5
Угарте
33
Силва
9
Кампана
9
Кампана
33
Силва
7
Родригес
19
Тавареш
19
Тавареш
7
Родригес
Остались в запасе
Жил Висенте
Фамаликан
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
97
Guilherme Mantuan
ЦФ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
77
Ив Барай
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
3
Edwin Herrera
ЦФ
21
Карлос Валенсуэла
ЦФ
1
Вана Алвес
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
23
Божидар Краев
ЦП
80
João Neto
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
97
Guilherme Mantuan
ЦФ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
77
Ив Барай
ЦФ
Остались в запасе
3
Edwin Herrera
ЦФ
21
Карлос Валенсуэла
ЦФ
1
Вана Алвес
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
23
Божидар Краев
ЦП
80
João Neto
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Жил Висенте - Фамаликан
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
Новости команд
Все
Жил Висенте
Фамаликан
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
23 августа
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
23 августа
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
Клуб РПЛ занимает 2-е место в топ-10 чемпионатов в Европе по пропущенным голам
2025.12.02 12:15
9
Прогноз на точный счет матча «Риу Аве» – «Жил Висенте»: Примейра, 16 мая 2025
2025.05.15 10:47
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+