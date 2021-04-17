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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Санта-Клара
Витория Гимараеш - Санта-Клара: обзор матча 17 апреля 2021
Витория Гимараеш
17.04.2021, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 27 тур
1 : 0
Завершен
Санта-Клара
17'
Рочинья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Гимараеш - Санта-Клара
Желтая карточка
M. Agu
90'
+4
Замена
Н. Жанвье
️️️️
А. Андре
87'
Замена
R. Lameiras
️️️️
М. Эдвардс
87'
84'
Замена
П. Санья
️️️️
Р. Рамуш
84'
Замена
Нене
️️️️
Мансур
Замена
Н. Хольм
️️️️
О. Эступиньян
80'
Замена
M. Agu
️️️️
Пепелу
80'
73'
Замена
U.
️️️️
Р. Кошта
73'
Замена
Кризан
️️️️
Аллано
Замена
А. Алмейда
️️️️
Рочинья
66'
46'
Замена
C.
️️️️
А. Карвальо
ГОЛ! 1:0!
Рочинья
17'
13'
Желтая карточка
А. Карвальо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
13
Андре Амару
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
18
Пепелу
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
14
Джидеон Менса
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
70
Мансур
ЛЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
2
Аллано
ЛВ
5
Хидемаса Морита
ОП
18
Линкольн
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
19
Руй Кошта
ЦФ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Витория Гимараеш
37
Easah Suliman
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
24
Mikel Agu
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Санта-Клара
13
Андре Феррейра
ВР
15
Joao Lucas
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
10
Costinha
ЦП
18
Нене
ЦП
17
Ukra
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
4-4-2
14
Варела
13
Амару
44
2
Мумин
77
Сако
18
Пепелу
14
Менса
10
Эдвардс
21
Андре Андре
19
Эступиньян
10
Рочинья
4-1-2-1-2
99
2
Рамуш
17
Вильянуэва
15
Кардосо
70
Мансур
5
Морита
18
Линкольн
8
Карвальо
2
Аллано
13
Жуниор
19
Кошта
19
Эступиньян
29
Хольм
29
Хольм
19
Эступиньян
21
Андре Андре
17
Жанвье
17
Жанвье
21
Андре Андре
18
Пепелу
24
24
18
Пепелу
10
Эдвардс
10
10
10
Эдвардс
10
Рочинья
8
Алмейда
8
Алмейда
10
Рочинья
19
Кошта
17
17
19
Кошта
2
Рамуш
95
Санья
95
Санья
2
Рамуш
8
Карвальо
10
10
8
Карвальо
70
Мансур
18
Нене
18
Нене
70
Мансур
2
Аллано
9
Кризан
9
Кризан
2
Аллано
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Санта-Клара
37
Easah Suliman
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
26
Jean Patric
ЦФ
13
Андре Феррейра
ВР
15
Joao Lucas
ЦЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Остались в запасе
37
Easah Suliman
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Остались в запасе
26
Jean Patric
ЦФ
13
Андре Феррейра
ВР
15
Joao Lucas
ЦЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Витория Гимараеш - Санта-Клара
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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