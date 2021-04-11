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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Насьональ
Санта-Клара - Насьональ: обзор матча 11 апреля 2021
Санта-Клара
11.04.2021, воскресенье, 17:30
Португалия. Примейра, 26 тур
5 : 1
Завершен
Насьональ
4'
М. Вильянуэва
35'
Р. Кошта
47'
Р. Кошта
79'
К. Жуниор
90+6'
U. (П)
67'
R. Correia
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санта-Клара - Насьональ
90'
+6
Желтая карточка
R. Correia
ГОЛ с пенальти! 5:1!
U.
90'
+6
Замена
П. Санья
️️️️
Р. Рамуш
90'
Замена
Нене
️️️️
Линкольн
84'
Замена
J. Afonso
️️️️
Ф. Кардосо
84'
ГОЛ! 4:1!
К. Жуниор
79'
78'
Желтая карточка
K.
77'
Замена
К. Горре
️️️️
В. Тиль
Желтая карточка
Р. Рамуш
69'
Замена
C.
️️️️
Р. Кошта
68'
Замена
U.
️️️️
Аллано
68'
67'
ГОЛ! 3:1!
R. Correia
Пас отдал
В. Тиль
67'
Замена
Ã. Bessa
️️️️
М. Руаи
61'
Замена
Б. Риаскос
️️️️
Б. Рочес
54'
Пенальти не реализован!
Б. Рочес
ГОЛ! 3:0!
Р. Кошта
Пас отдал
К. Жуниор
47'
46'
Замена
R. Micael
️️️️
Н. Борхес
46'
Замена
М. Матиас
️️️️
Ж. Камачу
ГОЛ! 2:0!
Р. Кошта
35'
Желтая карточка
Линкольн
14'
8'
Желтая карточка
В. Тиль
ГОЛ! 1:0!
М. Вильянуэва
Пас отдал
Ф. Кардосо
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
70
Мансур
ЛЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
2
Аллано
ЛВ
5
Хидемаса Морита
ОП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
18
Линкольн
ЦП
19
Руй Кошта
ЦФ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Насьональ
44
Педрао
ЦЗ
37
Жоау Камачу
ЛВ
21
Лукас Кал
ОП
55
Нуну Борхес
ОП
91
Мабрук Руаи
ОП
18
Владан Данилович
ЦП
12
Венсан Тиль
ЦП
1
Antonio Filipe
ЦФ
33
Rui Correia
ЦФ
22
Kalindi
ЦФ
35
Брайан Рочес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Санта-Клара
13
Андре Феррейра
ВР
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
15
Joao Lucas
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
10
Costinha
ЦП
18
Нене
ЦП
17
Ukra
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
Насьональ
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
10
Ãber Bessa
ЦП
94
Брайан Риаскос
ЦФ
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
0
Ruben Freitas
ЦФ
44
Julio Cesar
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
14
Rúben Micael
ЦФ
77
Марко Матиас
ЦФ
4-1-2-1-2
99
70
Мансур
17
Вильянуэва
15
Кардосо
2
Рамуш
5
Морита
8
Карвальо
18
Линкольн
2
Аллано
13
Жуниор
19
Кошта
1-3-2-1-4
44
Педрао
21
Кал
55
Борхес
91
Руаи
18
Данилович
12
Тиль
37
Камачу
35
Рочес
22
33
1
2
Аллано
17
17
2
Аллано
15
Кардосо
5
5
15
Кардосо
2
Рамуш
95
Санья
95
Санья
2
Рамуш
19
Кошта
10
10
19
Кошта
18
Линкольн
18
Нене
18
Нене
18
Линкольн
35
Рочес
94
Риаскос
94
Риаскос
35
Рочес
12
Тиль
11
Горре
11
Горре
12
Тиль
55
Борхес
14
14
55
Борхес
91
Руаи
10
10
91
Руаи
37
Камачу
77
Матиас
77
Матиас
37
Камачу
Остались в запасе
Санта-Клара
Насьональ
26
Jean Patric
ЦФ
13
Андре Феррейра
ВР
15
Joao Lucas
ЦЗ
9
Кризан
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
0
Ruben Freitas
ЦФ
44
Julio Cesar
ЦФ
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
Главный тренер
Мануэль Машаду
Остались в запасе
26
Jean Patric
ЦФ
13
Андре Феррейра
ВР
15
Joao Lucas
ЦЗ
9
Кризан
ЦФ
Остались в запасе
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
0
Ruben Freitas
ЦФ
44
Julio Cesar
ЦФ
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Главный тренер
Мануэль Машаду
Статистика матча Санта-Клара - Насьональ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Насьональ
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Насьональ
1 : 0
08.11.2026
Академика де Визеу
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
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