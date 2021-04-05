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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Спортинг
Морейренcе - Спортинг: обзор матча 05 апреля 2021
Морейренcе
05.04.2021, понедельник, 23:00
Португалия. Примейра, 25 тур
1 : 1
Завершен
Спортинг
90'
A. Silva
21'
Паулинью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Морейренcе - Спортинг
Желтая карточка
М. Пасинато
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
A. Silva
90'
85'
Желтая карточка
Г. Инасиу
85'
Замена
М. Нуньес
️️️️
П. Гонсалвеш
79'
Желтая карточка
Т. Томаш
Замена
Д. Симао
️️️️
Г. Франку
75'
Замена
А. Луис
️️️️
Р. Мартинс
68'
Замена
Ян
️️️️
Ф. Пирес
68'
60'
Замена
Т. Томаш
️️️️
Д. Браганца
Замена
С. Витория
️️️️
A. Ba
53'
Желтая карточка
A. Ba
39'
38'
Замена
М. Рейс
️️️️
Н. Мендеш
21'
ГОЛ! 0:1!
Паулинью
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
33
Lazar Rosic
ЦЗ
5
Абду Конте
ЦЗ
1
Матеус Силва
ПЗ
17
Гонсалу Франку
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
6
Фабио Пачеко
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Морейренcе
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
8
Давид Симао
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
18
Ян
ПВ
1
Kewin
ЦФ
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
2
Матеус Рейс
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
10
Табата
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
3-3-1-3
14
Пасинато
33
5
Конте
1
Силва
17
Франку
14
Пирес
6
Пачеко
22
Соареш
33
9
Мартинс
23
3-3-2-1
1
Адан
21
Браганца
3
Феддаль
4
Коатес
23
Порро
6
Палинья
25
Мендеш
28
Гонсалвеш
23
Мариу
26
Паулинью
14
Пирес
18
Ян
18
Ян
14
Пирес
9
Мартинс
9
Луис
9
Луис
9
Мартинс
17
Франку
8
Симао
8
Симао
17
Франку
5
5
23
19
Витория
19
Витория
23
21
Браганца
8
Томаш
8
Томаш
21
Браганца
25
Мендеш
2
Рейс
2
Рейс
25
Мендеш
28
Гонсалвеш
27
Нуньес
27
Нуньес
28
Гонсалвеш
Остались в запасе
Морейренcе
Спортинг
1
Kewin
ЦФ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
6
Alex Soares
ЦП
Главный тренер
Мигел Леал
10
Табата
ПВ
77
Жован Кабрал
ЛВ
81
Луиш Максимиану
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
1
Kewin
ЦФ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
6
Alex Soares
ЦП
Остались в запасе
10
Табата
ПВ
77
Жован Кабрал
ЛВ
81
Луиш Максимиану
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Морейренcе - Спортинг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
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