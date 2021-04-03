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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Санта-Клара
Порту - Санта-Клара: обзор матча 03 апреля 2021
Порту
03.04.2021, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 25 тур
2 : 1
Завершен
Санта-Клара
49'
С. Оливейра (П)
90+5'
Т. Мартинес
56'
К. Жуниор (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Санта-Клара
Желтая карточка
Т. Мартинес
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
Нене
ГОЛ! 2:1!
Т. Мартинес
90'
+5
87'
Замена
J. Lucas
️️️️
Линкольн
Замена
Т. Мартинес
️️️️
М. Тареми
86'
Замена
Эванилсон
️️️️
Л. Диас
86'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
С. Оливейра
78'
77'
Замена
C.
️️️️
U.
73'
Желтая карточка
К. Жуниор
Замена
Ф. Виейра
️️️️
М. Марега
66'
Замена
Х. Корона
️️️️
Нану
66'
56'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Жуниор
Желтая карточка
Д. Лейте
55'
Желтая карточка
В. Манафа
53'
52'
Замена
Р. Кошта
️️️️
Кризан
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Оливейра
49'
47'
Желтая карточка
M. Pereira
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
14
Нану
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
91
Мусса Марега
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
70
Мансур
ЛЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
18
Нене
ЦП
18
Линкольн
ЦП
17
Ukra
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
20
Фабиу Виейра
ПП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
17
Хесус Корона
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Санта-Клара
13
Андре Феррейра
ВР
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
15
Joao Lucas
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
10
Costinha
ЦП
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
33
Lucas Marques
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Маркесин
13
Манафа
2
Лейте
3
Пепе
14
Нану
8
Урибе
27
Оливейра
14
Диас
25
Отавио
91
Марега
9
Тареми
4-1-2-3
99
2
Рамуш
17
Вильянуэва
5
70
Мансур
5
Морита
18
Нене
18
Линкольн
13
Жуниор
9
Кризан
17
27
Оливейра
7
Консейсау
7
Консейсау
27
Оливейра
14
Нану
17
Корона
17
Корона
14
Нану
91
Марега
20
Виейра
20
Виейра
91
Марега
14
Диас
9
Эванилсон
9
Эванилсон
14
Диас
9
Тареми
11
Мартинес
11
Мартинес
9
Тареми
9
Кризан
19
Кошта
19
Кошта
9
Кризан
18
Линкольн
15
15
18
Линкольн
17
10
10
17
Остались в запасе
Порту
Санта-Клара
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
33
Lucas Marques
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
13
Андре Феррейра
ВР
95
Пьер Санья
ЦЗ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Остались в запасе
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
Остались в запасе
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
33
Lucas Marques
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
13
Андре Феррейра
ВР
95
Пьер Санья
ЦЗ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Порту - Санта-Клара
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
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