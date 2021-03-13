Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Портимоненси
Санта-Клара - Портимоненси: обзор матча 13 марта 2021
Санта-Клара
13.03.2021, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 23 тур
2 : 0
Завершен
Портимоненси
13'
Р. Кошта
90+2'
К. Жуниор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санта-Клара - Портимоненси
Замена
R. Oliveira
️️️️
Нене
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
К. Жуниор
Пас отдал
U.
90'
+2
Замена
П. Санья
️️️️
Р. Рамуш
90'
+1
Замена
J. Afonso
️️️️
Линкольн
90'
+1
Желтая карточка
Аллано
90'
Замена
C.
️️️️
Аллано
90'
88'
Желтая карточка
Ф. Муфи
83'
Желтая карточка
Ф. Канде
79'
Желтая карточка
Эвертон
Замена
U.
️️️️
Р. Кошта
78'
75'
Замена
J. Salmani
️️️️
H.
66'
Замена
B. Moreira
️️️️
Денер
Желтая карточка
Нене
58'
37'
Замена
Ф. Канде
️️️️
А. Оливейра
37'
Замена
H.
️️️️
K. Anzai
ГОЛ! 1:0!
Р. Кошта
Пас отдал
К. Жуниор
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
70
Мансур
ЛЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
2
Аллано
ЛВ
5
Хидемаса Морита
ОП
18
Линкольн
ЦП
18
Нене
ЦП
19
Руй Кошта
ЦФ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
4
Виллиан Роша
ЦЗ
2
Koki Anzai
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
7
Эвертон
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
13
Денер
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
5
Mauricio
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Санта-Клара
13
Андре Феррейра
ВР
95
Пьер Санья
ЦЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
15
Joao Lucas
ЦЗ
7
RÃºben Oliveira
ЦП
10
Costinha
ЦП
17
Ukra
ЦФ
33
Lucas Marques
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
Портимоненси
1
Ricardo Ferreira
ВР
0
Henrique
ЦЗ
5
Фали Канде
ЦЗ
21
Педру Са
ЦП
20
Luquinha
ЦФ
29
Jafar Salmani
ЦФ
9
Fabrício
ЦФ
0
R. Vaz Te
ЦФ
9
Bruno Moreira
ЦФ
4-1-2-1-2
99
70
Мансур
17
Вильянуэва
15
Кардосо
2
Рамуш
5
Морита
18
Линкольн
18
Нене
2
Аллано
13
Жуниор
19
Кошта
3-4-1-2
94
Самуэл
18
Муфи
2
4
Роша
10
Боа Морте
13
Денер
31
Поа
7
Эвертон
10
Оливейра
23
Бету
5
19
Кошта
17
17
19
Кошта
2
Рамуш
95
Санья
95
Санья
2
Рамуш
18
Линкольн
5
5
18
Линкольн
18
Нене
7
7
18
Нене
2
Аллано
10
10
2
Аллано
29
29
2
0
0
2
10
Оливейра
5
Канде
5
Канде
10
Оливейра
13
Денер
9
9
13
Денер
Остались в запасе
Санта-Клара
Портимоненси
33
Lucas Marques
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
13
Андре Феррейра
ВР
15
Joao Lucas
ЦЗ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
20
Luquinha
ЦФ
9
Fabrício
ЦФ
1
Ricardo Ferreira
ВР
21
Педру Са
ЦП
0
R. Vaz Te
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
33
Lucas Marques
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
13
Андре Феррейра
ВР
15
Joao Lucas
ЦЗ
Остались в запасе
20
Luquinha
ЦФ
9
Fabrício
ЦФ
1
Ricardo Ferreira
ВР
21
Педру Са
ЦП
0
R. Vaz Te
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Санта-Клара - Портимоненси
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
Новости команд
Все
Санта-Клара
Портимоненси
Россиянин, игравший за академии «Спартака» и «Локо», перешел в клуб лиги 2 Португалии
3 сентября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Россиянин, игравший за академии «Спартака» и «Локо», перешел в клуб лиги 2 Португалии
3 сентября
Португальский клуб отказал «Зениту» в трансфере Варелы
2024.01.31 11:00
2
«Портимоненси» получил предложение по трем игрокам от топ-клубов РПЛ
2024.01.31 01:14
1
Роша рассказал, в чем РПЛ сильнее чемпионата Португалии
2023.06.02 15:56
1
Стало известно, во сколько ЦСКА обошелся трансфер Роши
2022.09.01 20:51
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+