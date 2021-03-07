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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Морейренcе
Маритиму - Морейренcе: обзор матча 07 марта 2021
Маритиму
07.03.2021, воскресенье, 20:30
Португалия. Примейра, 22 тур
0 : 2
Завершен
Морейренcе
23'
Ф. Соареш
90'
Ф. Соареш
90'
Д. Ласерда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маритиму - Морейренcе
90'
ГОЛ! 0:3!
Д. Ласерда
90'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Соареш
82'
Замена
Ф. Пирес
️️️️
Ян
Замена
S.
️️️️
Ж. Ирмер
76'
Замена
F. Bambock
️️️️
Ж. Таго
76'
71'
Замена
Ибрахима
️️️️
Ф. Пачеко
71'
Замена
Д. Ласерда
️️️️
Р. Мартинс
Желтая карточка
Л. Андраде
67'
Замена
Р. Пиньо
️️️️
J. Correa
67'
62'
Замена
Г. Франку
️️️️
A. Soares
47'
Желтая карточка
Ф. Пачеко
Замена
M.
️️️️
А. Алипур
46'
46'
Замена
A. Ba
️️️️
A. D'Alberto
Желтая карточка
Ж. Таго
45'
+3
Замена
Р. Гитан
️️️️
А. Каро
33'
Желтая карточка
Ж. Ирмер
29'
23'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Соареш
Пас отдал
Ян
14'
Желтая карточка
A. D'Alberto
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
1
Амир Абедзаде
ВР
22
Марсело Гермес
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
5
Жеан Ирмер
ОП
0
J. Correa
ЦП
9
Али Алипур
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
5
Абду Конте
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
6
Фабио Пачеко
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
22
Филипе Соареш
ЦП
18
Ян
ПВ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Маритиму
44
Лукас Африко
ЦЗ
12
Franck Bambock
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
17
Milson
ЦФ
11
Francois-Xavier Fumu Tamuzo
ЦФ
22
Caio
ЦФ
99
Sassá
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
7
Ruben Macedo
ЦФ
Морейренcе
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
17
Гонсалу Франку
ЦП
8
Давид Симао
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
8
Ибрахима
ЦП
1
Kewin
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
3-3-1-3
1
Абедзаде
2
Каро
5
Андраде
15
Сантос
22
Гермес
5
Ирмер
2
Винк
0
95
Таго
10
Бельтраме
9
Алипур
4-3-1-2
14
Пасинато
5
Конте
33
5
5
Феррарези
6
Пачеко
6
22
Соареш
18
Ян
33
9
Мартинс
2
Каро
99
Гитан
99
Гитан
2
Каро
9
Алипур
17
17
9
Алипур
95
Таго
12
12
95
Таго
5
Ирмер
99
99
5
Ирмер
0
9
Пиньо
9
Пиньо
0
5
23
23
5
6
17
Франку
17
Франку
6
9
Мартинс
97
Ласерда
97
Ласерда
9
Мартинс
18
Ян
14
Пирес
14
Пирес
18
Ян
6
Пачеко
8
Ибрахима
8
Ибрахима
6
Пачеко
Остались в запасе
Маритиму
Морейренcе
44
Лукас Африко
ЦЗ
11
Francois-Xavier Fumu Tamuzo
ЦФ
22
Caio
ЦФ
7
Ruben Macedo
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
1
Kewin
ЦФ
8
Давид Симао
ЦП
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
Главный тренер
Мигел Леал
Остались в запасе
44
Лукас Африко
ЦЗ
11
Francois-Xavier Fumu Tamuzo
ЦФ
22
Caio
ЦФ
7
Ruben Macedo
ЦФ
Остались в запасе
1
Kewin
ЦФ
8
Давид Симао
ЦП
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Маритиму - Морейренcе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
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