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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Жил Висенте
Тондела - Жил Висенте: обзор матча 28 февраля 2021
Тондела
28.02.2021, воскресенье, 20:30
Португалия. Примейра, 21 тур
1 : 0
Завершен
Жил Висенте
5'
Ж. Педру (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тондела - Жил Висенте
Замена
J. Jaquite
️️️️
Д. Мурильо
90'
Замена
T. Strkalj
️️️️
М. Гонсалес
90'
84'
Замена
В. Карвальо
️️️️
К. Гонсалвеш
Замена
П. Аугусто
️️️️
Ж. Педру
81'
Замена
Н. Хасеф
️️️️
Р. Олабе
81'
74'
Замена
T.
️️️️
Лоуренси
74'
Замена
И. Барай
️️️️
С. Лино
74'
Замена
П. Маркеш
️️️️
Э. Гомеш
Замена
R. Barbosa
️️️️
С. Агра
70'
Желтая карточка
С. Агра
61'
10'
Замена
Родригао
️️️️
К. Фуджимото
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Педру
5'
2'
Красная карточка
Р. Фернандеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
16
Хауме Грау
ЦП
16
Роберто Олабе
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
21
Enzo Martínez
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Жил Висенте
33
Denis
ВР
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
8
Педринью
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
16
Самуэль Лино
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
10
Rafael Barbosa
ЦФ
11
Сулейман Анне
ЦФ
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
Жил Висенте
5
Родригао
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
6
Витор Карвальо
ЦП
21
Жоао Афонсо
ЦП
43
Педру Маркеш
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
77
Ив Барай
ЦФ
3-4-3
88
20
Феррейра
23
19
Алмейда
16
Грау
7
Мурильо
8
Педру
16
Олабе
9
Гонсалес
7
Агра
21
4-1-2-1-2
33
26
Фернандеш
40
Ногейра
27
Паулиньо
55
Гомеш
30
Минейро
5
Гонсалвеш
8
Педринью
19
Фуджимото
7
Лоуренси
16
Лино
16
Олабе
24
Хасеф
24
Хасеф
16
Олабе
7
Агра
10
10
7
Агра
8
Педру
28
Аугусто
28
Аугусто
8
Педру
7
Мурильо
5
5
7
Мурильо
9
Гонсалес
19
19
9
Гонсалес
55
Гомеш
43
Маркеш
43
Маркеш
55
Гомеш
7
Лоуренси
31
31
7
Лоуренси
19
Фуджимото
5
Родригао
5
Родригао
19
Фуджимото
5
Гонсалвеш
6
Карвальо
6
Карвальо
5
Гонсалвеш
16
Лино
77
Барай
77
Барай
16
Лино
Остались в запасе
Тондела
Жил Висенте
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
11
Сулейман Анне
ЦФ
30
Бабакар Ниасс
ВР
34
Ricardo Alves
ЦЗ
50
Antoine Leautey
ЦФ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
21
Жоао Афонсо
ЦП
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
11
Сулейман Анне
ЦФ
30
Бабакар Ниасс
ВР
34
Ricardo Alves
ЦЗ
Остались в запасе
50
Antoine Leautey
ЦФ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
21
Жоао Афонсо
ЦП
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Тондела - Жил Висенте
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
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