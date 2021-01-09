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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Порту
Фамаликан - Порту: обзор матча 09 января 2021
Фамаликан
09.01.2021, суббота, 00:01
Португалия. Примейра, 13 тур
1 : 4
Завершен
Порту
20'
J. Robert (П)
13'
М. Тареми
32'
С. Оливейра (П)
58'
М. Тареми
89'
Ж. Мариу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фамаликан - Порту
Желтая карточка
Д. Морер
90'
+3
89'
ГОЛ! 1:4!
Ж. Мариу
Пас отдал
Л. Диас
Замена
Х. Перейра
️️️️
A. Luković
86'
85'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
С. Оливейра
85'
Замена
М. Груйич
️️️️
Отавио
74'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Х. Корона
74'
Замена
Пепе
️️️️
М. Тареми
Замена
И. Хайме
️️️️
J. Robert
74'
Замена
К. Валенсуэла
️️️️
Ж. Диаш
74'
68'
Замена
Л. Диас
️️️️
М. Марега
Замена
К. Вердонк
️️️️
Р. Винагре
63'
Замена
Л. Кампана
️️️️
Риччели
63'
58'
ГОЛ! 1:3!
М. Тареми
Пас отдал
Отавио
Желтая карточка
Риччели
55'
Желтая карточка
Г. Ассунсао
41'
32'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Оливейра
Желтая карточка
В. Алвес
31'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
J. Robert
20'
Желтая карточка
Д. Кейруш
15'
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Тареми
Пас отдал
Х. Корона
12'
Желтая карточка
Ч. Мбемба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
1
Вана Алвес
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
2
Дани Морер
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
12
Густаво Ассунсао
ЦП
50
Jhonata Robert
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
8
Матеус Урибе
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
17
Хесус Корона
ПВ
91
Мусса Марега
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
26
Хоакин Перейра
ЦП
34
Henrique Trevisan
ЦФ
3
Edwin Herrera
ЦФ
21
Карлос Валенсуэла
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
3
Пепе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
9
Эванилсон
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Алвес
6
Бабич
5
Кейруш
5
Риччели
19
Винагре
2
Морер
12
Ассунсао
23
Диаш
33
Силва
31
50
4-1-1-3-1
1
Маркесин
14
Нану
2
Лейте
99
Мбемба
12
Сануси
8
Урибе
27
Оливейра
91
Марега
25
Отавио
17
Корона
9
Тареми
31
26
Перейра
26
Перейра
31
50
24
Хайме
24
Хайме
50
23
Диаш
21
Валенсуэла
21
Валенсуэла
23
Диаш
5
Риччели
9
Кампана
9
Кампана
5
Риччели
19
Винагре
24
Вердонк
24
Вердонк
19
Винагре
91
Марега
14
Диас
14
Диас
91
Марега
27
Оливейра
17
Мариу
17
Мариу
27
Оливейра
9
Тареми
3
Пепе
3
Пепе
9
Тареми
25
Отавио
8
Груйич
8
Груйич
25
Отавио
17
Корона
11
Мартинес
11
Мартинес
17
Корона
Остались в запасе
Фамаликан
Порту
34
Henrique Trevisan
ЦФ
3
Edwin Herrera
ЦФ
5
Мануэль Угарте
ОП
1
Иван Злобин
ВР
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
99
Диогу Кошта
ВР
28
Ромарио Бару
ЦП
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
34
Henrique Trevisan
ЦФ
3
Edwin Herrera
ЦФ
5
Мануэль Угарте
ОП
1
Иван Злобин
ВР
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
99
Диогу Кошта
ВР
28
Ромарио Бару
ЦП
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Фамаликан - Порту
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
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