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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Фамаликан
Тондела - Фамаликан: обзор матча 03 января 2021
Тондела
03.01.2021, воскресенье, 16:00
Португалия. Примейра, 12 тур
1 : 0
Завершен
Фамаликан
52'
М. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тондела - Фамаликан
Желтая карточка
J. Jaquite
90'
+7
90'
+4
Желтая карточка
Г. Ассунсао
Замена
T. Strkalj
️️️️
П. Аугусто
90'
Замена
J.
️️️️
М. Гонсалес
90'
85'
Желтая карточка
J. Robert
Замена
R. Alves
️️️️
Ф. Феррейра
83'
81'
Замена
H. Trevisan
️️️️
С. Бабич
Желтая карточка
Д. Мурильо
79'
Замена
J. Jaquite
️️️️
Ж. Педру
73'
72'
Желтая карточка
Л. Кампана
72'
Замена
Х. Перейра
️️️️
A. Luković
60'
Желтая карточка
A. Luković
59'
Замена
Л. Кампана
️️️️
R. Lameiras
59'
Замена
К. Валенсуэла
️️️️
И. Хайме
ГОЛ! 1:0!
М. Гонсалес
52'
46'
Замена
Д. Морер
️️️️
E. Herrera
45'
Пенальти не реализован!
R. Lameiras
Желтая карточка
E. Martínez
44'
42'
Желтая карточка
И. Хайме
Желтая карточка
Х. Грау
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
16
Хауме Грау
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
21
Enzo Martínez
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Фамаликан
1
Вана Алвес
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
24
Иван Хайме
ЛВ
10
Ruben Lameiras
ЦП
12
Густаво Ассунсао
ЦП
3
Edwin Herrera
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
11
Сулейман Анне
ЦФ
4
Jota
ЦФ
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
РФ
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
2
Дани Морер
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
26
Хоакин Перейра
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
34
Henrique Trevisan
ЦФ
21
Карлос Валенсуэла
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
3-4-3
30
Ниасс
19
Алмейда
23
20
Феррейра
16
Грау
7
Мурильо
8
Педру
28
Аугусто
9
Гонсалес
7
Агра
21
2-2-2-4
1
Алвес
5
Кейруш
6
Бабич
10
12
Ассунсао
23
Диаш
24
Хайме
33
Силва
31
50
3
9
Гонсалес
4
4
9
Гонсалес
20
Феррейра
34
34
20
Феррейра
8
Педру
5
5
8
Педру
28
Аугусто
19
19
28
Аугусто
3
2
Морер
2
Морер
3
6
Бабич
34
34
6
Бабич
31
26
Перейра
26
Перейра
31
24
Хайме
21
Валенсуэла
21
Валенсуэла
24
Хайме
10
9
Кампана
9
Кампана
10
Остались в запасе
Тондела
Фамаликан
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
11
Сулейман Анне
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
РФ
88
Pedro Trigueira
ВР
1
Иван Злобин
ВР
5
Риччели
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
11
Сулейман Анне
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
РФ
88
Pedro Trigueira
ВР
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
5
Риччели
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Тондела - Фамаликан
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
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